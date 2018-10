Fik du også en rykker fra Motorstyrelsen? Risiko for fejl i flere end 2.000 tilfælde

Da Flemming Larsen i januar købte en demobil hos Peugeot Viby, gik han ud fra, at alt var i skønneste orden.

Han fik en nemlig indregistreringsattest, som bekendtgjorde, at bilen var omregistreret til ham og altså skulle bruges til privat kørsel.

Men den 6. oktober landede der i hans e-boks et brev fra Motorstyrelsen, som fortalte ham, at tingene langt fra var i orden.

»Du har ikke genberegnet afgiften for dit køretøj, der er registreret til erhvervsmæssig udlejning, leasing, som værkstedsbil, demobil eller andet,« lød det i brevet, der angav, at deadline var den 22. februar, og at Flemming Larsen derfor skulle gøre det samme dag.

Flemming Larsen kunne ikke forstå det, da han pludselig fik en rykker fra Motorstyrelsen. Privatfoto

Ellers »så fastsætter vi den afgiftspligtige værdi, genberegner afgiften og opkræver en eventuel yderligere afgift hos dig. I gentagne eller grove tilfælde kan vi afmelde køretøjet og bede politiet om at hente nummerpladerne,« var beskeden.

»Man skal ikke bruge den rigoristiske tone over for folk, som betaler ens løn,« mener Flemming Larsen.

Specialkonsulent i Motorstyrelsen Poul Erik Bramsen bekræfter over for Jyllands-Posten, at Flemming Larsen langt fra er den eneste, som har fået rykkere, de ikke skulle have haft.

Trods tre sænkninger: Bilejeres afgiftsbetaling er på rekordkurs

Motorstyrelsen oplyser, at man har sendt ca. 12.000 rykkere. Heraf er der risiko for fejl i 2.463 tilfælde.

»Vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvor mange der er tale om,« siger specialkonsulenten, som tilføjer, at »rigtig mange« borgere har henvendt sig for at klage over, hvad der er en teknisk fejl.

Leasingfirmaer skal betale mere i afgift, men får penge tilbage Knap 20.000 leasingbiler har fået genberegnet registreringsafgiften i årets første seks måneder. I over 80 pct. af tilfældene har leasingfirmaerne fået penge retur.

Motorstyrelsen har informeret om fejlen på hjemmesiden og på LinkedIn, men Poul Erik Bramsen har forståelse for, at det ikke når alle.

»Vi sender et svar til alle de, der ved en fejl har fået en rykkerskrivelse. Det gør vi hurtigst muligt via e-boks,« siger han.

Når det gælder rykkerbrevets formuleringer, lyder det fra styrelsen, at man vil evaluere, om det giver anledning til ændringer.