Tobakspriserne i Danmark skal være »markant højere«.

Sådan lyder det fra politikere og læger i Region Midtjylland, som dermed støtter Konservatives forslag om at hæve prisen på cigaretpakker.

»Det går den gale vej med rygningen. Flere unge 16-24-årige ryger dagligt, kan vi se af vores sundhedsprofil. Vi ved, at stigende tobakspriser har tre gange så stor effekt på unge rygere som på voksnes rygning,« siger Henrik Fjeldgaard, der er formand for regionens Sundhedskoordinationsudvalg.

Udvalgets medlemmer, der tæller læger, politikere og repræsentanter for kommunerne, ønsker prisen endnu højere op, end Konservative foreslår.

Man vil have prisen på en pakke cigaretter op på niveau med i Norge og England, hvor en pakke cigaretter koster over det dobbelte af herhjemme. Ifølge regionen så man gerne en pris på omkring 100 kr.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland opfordrer resten af landets sundhedskoordinationsudvalg til at støtte kravet over for sundhedsminister Ellen Trane Nørby, så regeringen sætter priserne op.

Konservative: En pakke smøger skal koste 60 kroner

I Norge har man med de høje priser fået andelen af 16-24-årige rygere ned på 3 pct., lyder det fra udvalget, som gerne så, at Danmark fulgte med og satte priserne markant op.

Ifølge den seneste udgave af rapporten Den Nationale Sundhedsprofil er antallet af unge rygere begyndt at stige igen. Konservative har netop brudt resten af med blå blok i debatten om afgiften på cigaretter og foreslår en højere afgift

Står det til De Konservative skal rygere fremover af med 60 kroner for en pakke cigaretter, meddeler partiets gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard.

»Vi ved, at prisen er et af de allermest effektive redskaber til at få unge til at stoppe med at ryge,« siger Mette Abildgaard til Ritzau.

Flere skoler er røgfri – forbud bør gøres til lov, lyder det I Randers har en erhvervsskole indført totalt rygeforbud i skoletiden – også uden for skolens areal. Det er vejen frem, mener eksperter.

Flere andre af Folketingets partier støtter også en højere cigaretpris, men man er uenige om, hvor meget prisen skal stige, og hvor hurtigt det skal ske.

I dag koster en pakke cigaretter i gennemsnit omkring 40 kroner.