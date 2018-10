Konservative: En pakke smøger skal koste 60 kroner

Konservative bryder nu med blå blok i debatten om afgiften på cigaretter og foreslår en højere afgift.

Det skriver Fyens.dk. Står det til De Konservative skal rygere fremover af med 60 kroner for en pakke cigaretter, fortæller gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard (K).

I dag koster en pakke cigaretter i gennemsnit omkring 40 kroner.

- Hver eneste dag starter 40 unge under 18 år med at ryge. Vi ved, at prisen er et af de allermest effektive redskaber til at få unge til at stoppe med at ryge, siger Abildgaard til Ritzau.

Partiet reagerer på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil, som er en rapport om danskernes sundhed, der udkommer hver fjerde år.

Den seneste udgave udkom tidligere på året, og den viste, at antallet af unge rygere er begyndt at stige igen.

Mette Abildgaard forklarer, at prisen på 60 kroner er en balancegang mellem at få prisen til at stige og samtidig undgå, at danskerne bare køber smøgerne i udlandet.

- Vi har også et hensyn at tage i forhold til grænsehandel, for det hjælper ikke noget, hvis al cigaretsalget bare flytter over grænsen. Vores og Skatteministeriets vurdering er, at der er et vigtigt breaking-point omkring de 60 kroner, siger hun.

En række undersøgelser har slået fast, at højere afgifter fører til færre rygere. Spørgsmålet om afgiften på cigaretter deler dog de politiske vande.

Forslaget får ikke opbakning fra regeringskollegaen Liberal Alliance, fastslår sundhedsordfører May-Britt Kattrup (LA).

- Liberal Alliance er ikke et parti, som mener, at nogen skatter og afgifter er for lave, siger hun og tilføjer:

- I Norge, hvor cigaretterne koster det dobbelte af, hvad de koster i Danmark - altså 90 kroner per pakke - er det ulovlige marked for cigaretter cirka otte gange større end i Danmark.

Dansk Folkeparti støtter derimod, at priserne hæves. Det skal dog ske i samme tempo som lønudviklingen, så partiet vil ikke være med til et markant prishop.

Ifølge Fyens.dk er det lige nu uklart, om der er flertal for De Konservatives forslag i Folketinget.

SF, Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre støtter en markant forhøjelse af afgifterne, men både Socialdemokratiet og Venstre oplyser, at de endnu ikke har afgjort, hvad de mener.