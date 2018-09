Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) søger opbakning til at lette adgangen til de 150 nye særlige pladser i psykiatrien, hvor adskillige har stået tomme, siden de første åbnede i marts. I den psykiatrihandleplan, regeringen offentliggjorde fredag, er en justeringen af visitationen til pladserne – målrettet svært psykisk syge, farlige borgere – et af punkterne.



Både Dansk Folkeparti og SF melder sig klar til at justere visitationen. Som reglerne er nu, skal en patient opfylde i alt seks kriterier om bl.a. farlighed, svær psykisk sygdom og sociale problemer.

»Vi vil gerne være med til at se på, om det måske kun skal være fem af seks krav, der skal opfyldes,« siger psykiatriordfører Trine Torp (SF), men tilføjer, at hele satspuljekredsen – alle partier undtagen Enhedslisten – skal være enige.



Jeg er forbeholden i forhold til bare at sige fem af seks kriterier. Vi brugte flere måneder på at lægge os fast på kriterierne, så pladserne ikke skulle blive for nemme at bruge. Pernille Schnoor, psykiatriordfører for Alternativet

Der er også forslag om at give regionerne mere indflydelse end i dag, hvor kommunerne skal indstille borgere.

»Det skal bl.a. overvejes om den viden, som man i den regionale psykiatri har om den enkelte borgers behov, kan bringes mere aktivt i spil,« står der i udspillet.

Fredag kunne Jyllands-Posten beskrive, at 45 af indtil videre 79 etablerede pladser ifølge statistik fra regionernes hjemmesider, står tomme. Siden marts er landets kommuner, som finansierer 80 pct. af driftsomkostningerne, blevet opkrævet mindst 26,9 mio. kr. til ubrugte senge – svarende til ca. 7.000 sengedage. Samtidig melder behandlingspsykiatrien om akut pladsmangel.

Alternativets psykiatriordfører Pernille Schnoor »er åben for at indgå i en drøftelse af, om noget skal ændres«.

»Men jeg er forbeholden i forhold til bare at sige fem af seks kriterier. Vi brugte flere måneder på at lægge os fast på dem, så pladserne ikke skulle blive for nemme at bruge,« siger hun.

I patientforeningen Sind håber formand, Knud Kristensen, at partierne enes om at ændre visitationen.

»Det er uholdbart, at der er patienter, der afvises og udskrives for tidligt fra psykiatrien, samtidig med at der står en masse tomme og ubrugte senge hen. Det dur ikke,« siger han.