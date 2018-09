Bestyrelse på skandaleramt skole smidt på porten

En lemfældig omgang med offentlige midler, ukvalificerede lærere og for nylig en større fyringsrunde, hvor en fjerdedel af alle medarbejdere stod for skud.

Sagerne om den skandaleramte syd- og sønderjyske uddannelsesinstitution VUC Syd fortsætter med at rulle.

Skolen er således i så store økonimiske problemer, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) tirsdag har valgt at afsætte VUC Syds nuværende bestyrelse og i stedet indsætte et midlertidigt styre.

Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

I den påpeges det, at det ikke bare er VUC Syds nu tidligere bestyrelse, men især også den forrige bestyrelse, som har bragt skolens »videreførelse i fare«.

Massefyring på skandaleramt skole: 71 ud af 310 ansatte er blevet afskediget

Det midlertidige styre består af formand for VUC Bestyrelses-foreningen, Ulla Koch, formand for Campus Bornholm, Laust Joen Jacobsen, administrerende direktør på Rybners, Peter Amstrup, og tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet og nuværende bestyrelsesmedlem i Vestegnen HF & VUC, Lars Mortensen.

»Den primære opgave for det nye styre er hurtigst muligt og senest den 15. oktober 2018 at kortlægge og vurdere skolens økonomiske situation og herunder tilvejebringe et grundlag for, at STUK kan træffe beslutning om, hvorvidt VUC Syd kan fortsætte sin drift,« oplyses det i ministeriets pressemeddelelse.

Samtlige bestyrelsesopgaver på VUC Syd overtages fra dags dato af det midlertidige styre.

Tidligere ansatte på skandaleramt skole skulle skrive under på tavshedsklausul

Tilbage i marts afgjorde STUK, at VUC Syd skulle tilbagebetale 1,2 mio. kr. pga. »manglende sparsommelighed« med offentlige midler.

Det skyldtes bl.a., at skolen havde leaset 14 tjenestebiler og havde givet 800.000 kr. i sponsorater til fem sportsklubber.

Af VUC Syds regnskab for 2016 fremgik det desuden, at en tidligere direktør havde brugt 433.000 kr. på at indrette sit kontor - heriblandt 90.000 kr. alene på et tv.

Udover kravet om tilbagebetaling fik skolen påbud om at følge op på, at flere af lærerne ikke havde de rette kompetencer i henhold til loven.