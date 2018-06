Massefyring på skandaleramt skole: 71 ud af 310 ansatte er blevet afskediget

Omkring en fjerdedel af alle medarbejdere på VUC Syd er direkte berørt af en større fyringsrunde.

Det står klart, efter den skandaleramte skole tirsdag fyrede 47 fastansatte medarbejdere samt nedlagde 24 tidsbegrænsede stillinger. Det skriver TV Syd.

I alt skal 71 ud af 310 ansatte forlade stedet. Derudover har VUC Syds nytiltrådte direktør, Asbjørn Nielsen, offentliggjort, at han har i sinde at slanke ledelsen.

Tidligere ansatte på skandaleramt skole skulle skrive under på tavshedsklausul

Afskedigelserne er ifølge direktøren en nødvendighed.

»Vi skal tilpasse stedet her til de krav, der er stillet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og så skal vi tilpasse det til det faldende antal elever, vi desværre også oplever. Men det er en trist dag for VUC Syd,« siger Asbjørn Nielsen til TV Syd.

I forbindelse med afskedigelserne er det også kommet frem, at man nedlægger de nuværende vicedirektørstillinger og i stedet giver de enkelte personaleledere mere ansvar.

Samtidig nedlægges skolens udviklingsafdeling, mens det administrative område vil blive erstattet af en stabsfunktion, som får et tydligere ansvar for at kontrollere dispositioner og procedurer.

Rod i VUC-udbetaling af bonusser og kørepenge

Massefyringen kommer efter, at VUC Syd, der ligger i Haderslev, har kæmpet mod beskyldninger om misbrug af offentlige midler.

I januar kom det frem, at skolen skulle tilbagebetale 1,2 mio. kr. til Undervisningsministeriet pga. »manglende sparsommelighed« med offentlige midler.

Det skyldtes bl.a., at skolen havde leaset 14 tjenestebiler - seks BMW'er og otte Opel Corsaer. Samtidig havde skolen givet 800.000 kr. i sponsorater til fem sportsklubber.

Af VUC Syds regnskab for 2016 fremgik det desuden, at den tidligere direktør, som Asbjørn Nielsen nu har afløst, havde brugt 433.000 kr. på at indrette sit kontor - heriblandt 90.000 kr. alene på et tv.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste tilbage i marts til TV Syd, at man fortsat efterforsker sagen.