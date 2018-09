Sex & Samfund: Historier fra "puttemiddage" er rystende læsning

Puttemiddage med seksuelle undertoner og adfærd, der for nogle kan virke meget grænseoverskridende, er en tradition på flere danske gymnasier.

Ved festerne, hvor elever fra 3.g inviterer udvalgte 1.g-elever fra det modsatte køn, kan især de unge piger føle sig presset til at overskride deres egne grænser. B.T. skrev eksempelvis i denne uge om en gruppe drenge fra 3.g, der under en audition til årets puttemiddag fik de unge 1.g-piger til at sutte på en agurk med et kamera monteret, udføre lapdances og slikke flødeskum om kap på en drengs overkrop.

I hvert fald én af de tilstedeværende piger har fortalt til avisen, at hun følte sig krænket, men ikke turde sige fra.

Rektor: Puttefest kan ende i bortvisning

Ifølge organisationen Sex & Samfund bør "puttemiddage" helt stoppes. De unge gymnasieelever er slet ikke parate til at indgå i den seksualiserede og grænseoverskridende kultur, som meget kunne tyde på, at der findes på landets gymnasier, lyder beskeden.

»De bliver mødt med ”det er sådan, det er her”, og derfor følger de med, fordi de ellers kan risikere at blive opfattet som kedelige eller dermed blive udelukket fra fællesskabet,« siger vicegeneralsekretær i Sex & Samfund Tania Dethlefsen og påpeger samtidig, at »beretningerne fra puttemiddagene er rystende læsning«.

I Sex & Samfund er man dog ikke overrasket over beretningerne fra puttemiddagene.

»Vi har i flere år sagt, at der blandt børn og unge ikke er nok viden om køn, krop og grænser.«

Puttemiddage er tradition på flere gymnasier i Nordsjælland

Sex & Samfund har igangsat en underskriftsindsamling for at gøre seksualundervisning obligatorisk på ungdomsuddannelserne.

Torsdag aften luftede kønsforsker Hans Bonde i DR2's Deadline en ganske anden holdning, nemlig at eleverne har ret til at »have deres kultur« som et frirum, og at man ikke bør stigmatisere en hel ungdomskultur på baggrund af nogle grelle eksempler.