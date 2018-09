Rektor: Puttefest kan ende i bortvisning

Puttemiddage med seksuelle undertoner og grænseoverskridende adfærd er en tradition på flere danske gymnasier.

Anja Leighton, der i 2016 oplevede puttemiddagens konsekvenser på Rungsted Gymnasium, kunne mandag i B.T. berette om en gruppe drenge fra 3.g, der under en audition til årets puttemiddag fik de unge 1.g-piger til at sutte på en agurk med et kamera monteret, udføre lapdances og slikke flødeskum om kap på en drengs overkrop samt en række andre grænseoverskridende øjeblikke til selve middagen, der i Anja Leightons tilfælde endte i gråd.

Siden har Berlingske dokumenteret endnu syv gymnasier i Nordsjælland, der alle har puttemiddag som tradition blandt eleverne. Der er tale om Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Birkerød Gymnasium, Virum Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Lyngby Gymnasium Knord og Øregård Gymnasium.

Der er intet, der bør stå i stedet for puttemiddagene, og de bør afskaffes. Ruth Kirkegaard, rektor for Rungsted Gymnasium Der er intet, der bør stå i stedet for puttemiddagene, og de bør afskaffes.

På gymnasierne er det generelt de ældre elever, der udvælger en håndfuld nye elever af det modsatte køn, som skal servere til en middag for 3.g'erne. Festerne og udvælgelsesprocessen er af forskellig karakter, men de har som regel det til fælles, at der er en ydmygende udvælgelsesprocedure, og at der er tydelige seksuelle undertoner under middagen.

Men det skal nu have konsekvenser. Det mener Ruth Kirkegaard, der er rektor for Rungsted Gymnasium.

»Jeg tager sagen utroligt alvorligt og har taget afstand fra dette arrangement blandt både elever og forældre. Vi har skrevet rundt til mere end 800 forældre, og alle bakker op omkring en intensiveret og skærpet indsats. Der er intet, der bør stå i stedet for puttemiddagene, og de bør afskaffes,« siger hun.

Hvordan vil du forhindre, at puttemiddage bliver en del af fremtiden for Rungsted Gymnasium?

»Ingen elever eller forældre på skolen er i tvivl om, hvilke værdier gymnasiet står for. Vi har på skolen fået mulighed for at sanktionere imod grænseoverskridende adfærd, der har påvirkning i undervisningstiden, og det er klart, at vi vil benytte os af de regler. Der er sanktionsmuligheder i spektret fra skriftlig advarsel til bortvisning i yderste konsekvens, og jeg vil ikke tøve med at tage reglerne i brug,« siger Ruth Kirkegaard og henviser til en bekendtgørelse fra september 2017 i studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, der gør det muligt for rektorer at skride ind og påvirke aktiviteter, som sker uden for skoletiden.

Der har endnu ikke været anledning til at benytte bekendtgørelsen på Rungsted Gymnasium.

Hvad var jeres kendskab tidligere til puttemiddage?

»De hændelser, jeg har læst om i pressen, har vi ikke før haft kendskab til på Rungsted Gymnasium. Konceptet med middagen er blevet holdt i privat regi, og vi har intet kendt til auditions og det indhold, der har været til middagen. Det har ikke været et arrangement, som vi har kendt til, da det ikke fandt sted på skolen.«

Problematikken omkring puttemiddage og det seksuelt krænkende indhold har jo før været oppe i medierne. Hvorfor har I ikke undersøgt, om disse hændelser også har fundet sted på Rungsted Gymnasium?

»Jeg kan kun gentage det, som jeg allerede har sagt: vi har ikke kendt til de hændelser, der er forekommet til puttemiddage før. Vi kan ikke gøre noget, før vi ved det, og da vi ikke selv har deltaget i sådan en fest, har det været umuligt for os at vide. I det øjeblik vi har kendt til hændelsen, har vi reageret.«