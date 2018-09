Sundhedsstyrelsen vil give demente færre forskellige slags medicin

Det skal prioriteres, hvilken medicin demensramte skal have, så de demente ikke bliver overmedicineret.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der i en ny national retningslinje lægger op til, at de demente skal have færre forskellige slags medicin.

»Behandling med lægemidler hos personer med demens kan være særlig vanskelig, fordi de ikke altid kan udtrykke deres symptomer, såsom smerter. Derfor har vi i samarbejde med en arbejdsgruppe valgt at lave anbefalinger for blandt andet medicin mod smerter, søvnforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser, som personer med demens hyppigt får medicin for,« siger Simon Tarp, der er formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen.

6 ud af 10 danskere: Demente bør få frataget kørekortet

Cirka 17 pct. af personer med demens får hver dag mere end 10 forskellige slags lægemidler. Til sammenligning får kun cirka 7 pct. af personer i samme aldersgruppe, som ikke har demens, dagligt den samme mængde medicin.

Retningslinjen giver bl.a. anbefalinger om, hvordan dementes behandling med udvalgte lægemidler muligvis kan stoppes. Lægemidler, som ofte bliver brugt til personer med demens.

Det betyder, skriver Sundhedsstyrelsen i en meddelelse, at medicinen bedre kan prioriteres med den nye retningslinje.

Nyt studie: Kvinders demens-risiko hænger sammen med deres form

Det er styrelsen, som sammen med en arbejdsgruppe har lavet anbefalingerne. Arbejdsgruppen har understreget, at man generelt bør arbejde på at give demente så lidt medicin som muligt. Retningslinjen er nu i høring frem til den 1. oktober.

Det skønnes, at omkring 87.000 danskere lider af demens. Det forventes ifølge Nationalt Videnscenter for Demens, at det tal vil stige til omkring 150.000 personer i 2040.

Hele dokumentet kan læses her på Høringsportalen.