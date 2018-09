6 ud af 10 danskere: Demente bør få frataget kørekortet

Når hukommelsen begynder at svigte, og det bliver sværere at fungere normalt i hverdagen, kan det være et tegn på, at man er blevet ramt af demens.

Demens Demens er en erhvervet hjernesygdom som bl.a. påvirker hukommelse, intellektuelle funktioner og følelsesliv.

Risikoen for at få sygdomme stiger med alderen.

Alzheimers demens og vaskulær demens er de to hyppigste demenstyper.

Sygdommen kan endnu ikke behandles, men der findes flere former for medicin, som en tid kan mildne symptomerne. Kilde: Kilde: Sundhed.dk

Med sygdommen, som i omegnen af 90.000 danskere har, følger også risikoen for, at man fra tid til anden bliver konfus.

Og ifølge en ny undersøgelse mener et flertal af danskerne, at demente bør fratages deres kørekort.

Skal robotter erstatte mennesker i dementes liv?

Det er analyseinstituttet Yougov, som har foretaget undersøgelsen på vegne af Alzheimerforeningen, skriver TV 2.

I den fremgår det, at 59 pct. af de adspurgte altså vil tage kørekortet fra demensramte. Og den holdning er Nis Peter Nissen, der er direktør hos Alzheimerforeningen, foruroliget over.

»Selvfølgelig bliver man på et tidspunkt så syg, at man ikke længere kan køre bil. Men ens liv bør ikke slutte sammen med en demensdiagnose,« forklarer direktøren til TV 2.

Leif Christensen troede, at han kunne klare det: Men livet med en dement hustru var ved at knække ham Pårørende til syge slider sig selv op, når de vælger at passe en dement ægtefælle.

Nis Peter Nissen fremhæver, at der rent statistisk ikke er noget belæg for, at folk med en demensdiagnose er involveret i flere trafikuheld end andre.

Man bør ikke køre bil, hvis man har demens i mellemsvær eller svær grad. Gunhild Waldemar, overlæge Man bør ikke køre bil, hvis man har demens i mellemsvær eller svær grad.

Ifølge overlæge Gunhild Waldemar, som er leder for Nationalt Videnscenter for Demens, kan personer med demens være til fare for andre og sig selv i trafikken.

»Der kan være milde tilfælde, hvor det er helt ok at køre bil. For eksempel hvis man får det konstateret meget tidligt i forløbet, hvilket man kan i dag. Omvendt bør man ikke køre bil, hvis man har demens i mellemsvær eller svær grad. For så kan man ikke overskue situationen,« påpeger hun over for TV 2.

Som reglerne er i dag, kan den praktiserende læge løbende vurdere og anbefale folk med demens ikke længere at køre bil. Hvis den anbefaling ikke overholdes, skal lægen give besked til embedslægen, der så underretter politiet.