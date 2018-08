Enorm gymnasiefest gik fri for slemme drukforgiftninger

Den årlige skolestartsfest for københavnske gymnasieelever i Dyrehaven fredag aften gik fri for grimme alkoholforgiftninger, og der var kun en enkelt sag om vold.

Desuden fandt politiet euforiserende stoffer på tre personer.

Det oplyser vagtchef Martin Bakke fra Nordsjællands Politi tidligt lørdag morgen.

- Så vores overordnede indtryk er, at festlighederne forløb stille og roligt. Det er glædeligt at se, at der ikke har været så mange voldssager i år. De unge har hygget sig, konstaterer han.

For en 19-årig mand endte festen på skadestuen.

- Han havde fået en flænge i baghovedet fra et slag med en flaske og desuden fik han et par knytnæveslag i ansigtet. Vi har anholdt en 16-årig dreng for overfaldet, siger vagtchefen.

- Desuden har vi haft tre sager om euforiserende stoffer, som vi har beslaglagt.

Politiet havde "en del" betjente på stedet til at holde øje med de mange deltagere.

- Der har ikke været nogen sager om voldtægtssager eller seksuelle overgreb. Men der kan jo komme efteranmeldelser, siger han.

Fredag aften, mens festen endnu var i gang, oplyste Claus Staunstrup Nilsson, der er chef for Natteravnene, at ingen af de mange unge havde drukket så meget, at det var nødvendigt at sende dem til udpumpning.

- Modsat sidste år og særligt året forinden har vi ikke haft nogen udrykninger for alkoholforgiftninger, sagde han.

Men de cirka 70 natteravne og de mange samaritter havde rigeligt at se til.

Blandt andet blev usædvanligt mange unge stukket af hvepse, ligesom det våde føre også medførte forstuvede og brækkede ankler.

- Selvfølgelig er der nogen, der har fået for meget at drikke, men det store "issue" har altså været bistik og de glatte bakker, sagde chefen for Natteravnene.

Den årligt tilbagevendende begivenhed fik i 2016 stor opmærksomhed. Ved den lejlighed var omkring 10.000 med til festen, og indtaget af alkohol blev så voldsomt, at mange unge blev forgiftet og måtte udpumpes.

Årets Puttefest begyndte midt på eftermiddagen. Få minutter efter midnat havde alle som forventet forladt pladsen, oplyser vagtchef Martin Bakke.