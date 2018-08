Hospice kan lindre livet for syge børn

Ligesom et sygehus står et hospice for pleje, sorgbehandling og medicinering. Men et hospice kan også noget andet, som sygehusene ikke kan.

Derfor afsætter regeringen og Dansk Folkeparti (DF) flere millioner til et nyt børnehospice i Vestdanmark. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Hospiceleder Thomas Feveile på Lukashuset Børne- og Ungehospice i Hellerup, der er Danmarks første hospice for børn og unge, er glad for udsigten til endnu et hospice.

- Børnehospicer kan kombinere ekspertviden i lindrende behandling, samtidig med at vi kan give en ramme, hvor hele familien kan være til stede.

- Her kan man fokuserer på familieliv, livsudfoldelse og det at være sammen. Så det ikke bare handler om behandling, men også om at leve livet, kan man sige, siger hospiceleder Thomas Feveile.

Lukashuset Børne- og Ungehospice blev indviet i 2015 på baggrund af et privat initiativ. 50 børn og deres familier har været indlagt siden indvielsen. En del har været indlagt flere gange.

Derfor mener Thomas Feveile, at det er en god beslutning at åbne et hospice i Vestdanmark, så jyske familier ikke skal rejse så langt.

- Vi ser jo herovre, at der er et stort behov for børnehospicer, og vi har også fået en del henvendelser fra jyske familier - og også haft en del patienter fra Jylland.