Torsdag blev det offentliggjort, at USA's tidligere præsident Barack Obama besøger Syddansk Universitet i Kolding den 28. september.

Det bliver et lukket arrangement, hvor 600 personer, heriblandt 200 studerende, får muligheden for at se den forhenværende præsident. Syddansk Universitet samarbejder med Business Kolding og Kolding Kommune om arrangementet.

Barack Obama kommer til Danmark

Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), er begejstret for, at eventet endelig er blevet afsløret:

»Jeg glæder mig helt vildt til det. Det giver en masse omtale til Kolding, når en af verdens mægtige mænd kommer. Det styrker Koldings stolthed samtidig med, at vi får et fokus på Kolding som universitet- og erhvervsby.«

Hvad kan de 600 forvente sig af besøget?

»Folk skal gå inspirerede derfra og være en oplevelse rigere. Vi ved ikke alle detaljerne om besøget endnu, men vi forventer, at Obama skal forholde sig til aktuelle temaer, hvor han giver sine meninger til kende.«

Hvor lang tid har i arbejdet på at få ham til Kolding?

»Vi har arbejdet på, at få ham hertil siden han stoppede som præsident – så i mere end halvandet år.«

Har der været konkurrence om at få Obama til jeres by?

»Lige til det sidste har vi været spændte på, om Kolding ville blive valgt. Vi har haft ventet på kontrakten i et stykke tid og jeg fik besked om kontrakten var landet på bordet, da jeg var på på den tyske motorvej på vej på ferie.«

Hvor meget har kommunen skulle betale for at bidrage til arrangementet?

»Vi kender ikke de økonomiske omkostninger endnu. Kommunen giver et markedsføringstilskud, men der bliver stadig beregnet på, hvad beløbet bliver. Det kommer der fuldt offentlighed om så snart vi har lavet regnestykket. Der er en god markedsføringsværdi til universitetet og byen.«