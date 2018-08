68 danskere har siddet i fly med mæslinge-ramt mand

Der var 281 personer, herunder 68 danskere, ombord på det fly, som manden, der har fået konstateret mæslinger, fløj med fra Hong Kong til København i mandags, skriver Michael Gjølbye Madsen fra Statens Serum Institut i en mail til Jyllands-Posten.

Torsdag eftermiddag har Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktet flere af de 68 danskere, der fløj med samme fly. De 68 danskere vil af Styrelsen blive informeret om, hvad næste skridt bør være, hvis de ikke er vaccineret eller tidligere har været smittet.

De resterende 213 passagerer kommer fra 24 forskellige lande. Statens Serum Institut er netop gået i gang med at kontakte de pågældende landes myndigheder, og orientere dem om, at nogle af deres borgere kan være blevet smittet.

Afdelingslæge: Smittefaren i Københavns Lufthavn er alvorlig

Manden, der er smittet med mæslinger, hvilket fik Statens Serum Institut til at udsende en pressemeddelelse tirsdag formiddag om mulig smittefare i Købehavns Lufthavn, forlod lufthavnen i taxa. Styrelsen for Patientsikkerhed har ligeledes ansvaret for at finde frem til taxachaufføren, som også kan være blevet smittet, står der i mailen.

Manden, der er bærer af virussen, er gået fra område C, igennem transithallen, ned til bagageudleveringen og ud i ankomsthallen i Københavns Lufthavn mellem klokken 08.30 og 09.30 mandag den 6. august. Statens Serum Institut sendte en pressemeddelelse ud tirsdag, hvor de opfordrede til, at personer der har befundet sig de nævnte steder i samme tidsrum, bør sikre sig at de er vaccineret. Hvis man ikke er det, bør man kontakte sin læge.