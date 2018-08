Afdelingslæge: Smittefaren i Københavns Lufthavn er alvorlig

Mæslinger er en alvorlig sygdom, som kan betyde svære infektioner som udslæt, stærk influenza og i meget alvorlige tilfælde resultere i permanent hjerneskade og i værste fald døden.

Derfor ser man meget alvorligt på den mulige smittefare, der er blevet opdaget i Københavns Lufthavn, fortæller Peter H. S. Andersen, afdelingslæge fra Statens Serum Institut.

»Omkring 90 procent af Danmarks befolkning er enten vaccineret med MFR-vaccinen (vaccine mod mæslinger, red.) eller har opnået livslang immunitet ved at være født før 1975 og derfor have oplevet at være ramt af virussen, da den var udbredt i Danmark,« forklarer afdelingslægen.

Alligevel sker det stadig, at danskere rammes af mæslinger, da en lille del af befolkningen ikke er vaccineret.

»Det er typisk yngre voksne født i starten af 80'erne, der ikke er vaccineret og heller ikke tidligere har været ramt af mæslinger, der er ekstra udsat for smittefare, hvis de rejser til bestemte lande, som har oplevet mæslingeudbrud,« fortæller Peter H. S. Andersen.

Statens Serum Institut advarer om mulig mæslingesmitte i Københavns Lufthavn

Som Jyllands-Posten beskrev tilbage i april, findes lokale udbrud af mæslinger stadig i lande som for eksempel Grækenland, Italien og Rumænien.

I 2017 blev der konstateret fire tilfælde af mæslinger i Danmark, hvilket betød, at Danmark officielt blev erklæret mæslingefrit.

Til trods for den nuværende mulige smittefare i Københavns Lufthavn, forventer Peter H. S. Andersen ikke, at Danmark får problemer med at blive erklæret mæslingefrit igen i 2018.

Virussen er nemlig opstået på baggrund af besøg i udlandet,og ikke gennem intern smitte inden for Danmarks grænser, som er en afgørende faktor for vurderingen af, hvorvidt et land er ramt.

Europæiske feriedestinationer er plaget af mæslingeudbrud

Manden, der er bærer af virussen, er gået fra område C, igennem transithallen, ned til bagageudleveringen og ud i ankomsthallen i Københavns Lufthavn mellem klokken 08.30 og 09.30 mandag den 6. august.

Langt de fleste personer omkring ham vil højst sandsynligt være beskyttet af en vaccine eller et tidligere tilfælde af virussen, men de få, der ikke er, bør opsøge en læge, fortæller Peter H. S Andersen.

Man har siden april 2018 givet danskerne muligheden for at blive vaccineret mod mæslinger gratis, hvis man ikke tidligere er blevet det.