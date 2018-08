Nyt rejsehold skal øge kvaliteten for ældre på plejehjem og i egne hjem

Er maden lækker og appetitvækkende? Er der en god tone? Må den ældre selv bestemme sin sengetid?

Det er spørgsmål af den karakter, som et nyt rejsehold med uvildige tilsynsførende skal holde øje med, når de i den kommende tid og foreløbig fire år frem i tiden bevæger sig rundt blandt ældre, som modtager pleje - enten på plejehjem eller i eget hjem.

Det nye tilsyn, som supplerer eksisterende kontrol med det sundhedsfaglige i ældreplejen, er trådt i kraft den 1. juli, og i øjeblikket er Styrelsen for Patientsikkerhed ved at bemande rejseholdet. Den nye indsats er aftalt som en del af satspuljen, og der er afsat 60 mio. kr. til projektet.

I Ældre Sagen er der i følge seniorkonsulent Rikke Hamfeldt store forventninger til det nye tilsyn med fokus på, hvordan de ældre lever og har det med den hjælp, som er nødvendig for at få hverdagen til at fungere.



Krav om kvalitet Den 1. juli 2018 har et nyt, uafhængigt tilsyn af ældreplejen set dagens lys. Tilsynet kommer til at bestå af bl.a. sygeplejersker og sosu-uddannede medarbejdere. Den nye kontrol er overbygning på det eksisterende tilsyn med sundhedsfaglige forhold og tilsyn med de sundhedsprofessionelle medarbejdere. Folketinget har bevilget 60 mio. kr. til forsøget. Det kører i en fireårig periode.

Uværdige forhold

»Vi får ofte beretninger om uværdige forhold omkring plejen, og derfor hilser vi det meget velkommen, at der nu kommer et særligt tilsyn med fokus på kvaliteten i plejen. Samtidig er det godt, at det ikke er kommunen, som skal føre tilsyn med sig selv, men at der er tale om uvildig kontrol,« siger hun og understreger, at det vigtigste set med Ældre Sagens øjne er, at det nye tilsyn tager udgangspunkt i den ældre beboer og deres individuelle ønsker.

»Værdighed i plejen handler bl.a. om selvbestemmelse. At den ældre kan få lov at leve et liv så tæt på den tidligere tilværelse, før det var nødvendigt med hjælp udefra, som muligt. Det gælder alt fra sengetider til de interesser, man har,«siger Rikke Hamfeldt og understreger, at de personlige hensyn naturligvis skal trives side om side med, at de faglige krav til en god pleje fortsat indfries.



Det nye tilsyn har krævet lovgivning, og der var enstemmig opbakning i Folketinget før sommerferien. I den forbindelse udtrykte ældreminister Thyra Frank (LA) håb om, at det nye tilsyn ikke kun gavner dem, som konkret får besøg:





»Med det nye tilsyn får vi et uafhængigt øje på ældreplejen. Det er en helt ny vej at gå, og det er vigtigt for mig at understrege, at tilsynet får fokus på en lærende tilgang og at de, der modtager et tilsynsbesøg, får rådgivning om, hvor de kan hente hjælp til forbedringer.«

En bredere vurdering

I samme omgang vedtog Folketinget også en forpligtelse til kommunerne og private leverandører om at give detaljerede oplysninger om deres plejehjem - herunder også værdigrundlag, omgivelser, forholdet til pårørende og køkkenfaciliteter - så kommende beboere og deres pårørende har et bredere grundlag af vurdere på.

En tredje lovændring indebærer, at kommunerne skal stille større krav til private leverandører af pleje i et forsøg på at bremse et stigende antal konkurser blandt de firmaer, som leverer hjælp til ældre.