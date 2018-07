Livsfarlig leg blandt badegæster i Nordjylland: Nu har kommunen reageret

Flere mener at have set den 18-årige Holger i København.

Den øgede trafik i Aarhusbugten skaber problemer for Molslinjen, oplyser selskabet.

I nærheden af Hvalpsund Havn ved Limfjorden er der en bred sandstrand, hvor det er lovligt at bade fra.

Flemming Thomasen forklarer, at folk kan komme i klemme ved kajen eller blive suget ned i skruen af færgen.

Den livsfarlige opførsel har nu fået Vesthimmerlands Kommune til at sætte skilte op, der gør badegæsterne opmærksom på, at den slags adfærd er forbudt.

