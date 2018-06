Kvinde skal betale næsten 18.000 kroner for at lave hul i fredet gravhøj

En hyggelig familieaktivitet er endt som en dyr fornøjelse for en 29-årig mor og hendes papsøn, der sidste år byggede en hule i en oldtidsgravhøj i Hedensted.

Kvinden havde nemlig ingen anelse om, at den jordhøj, hun havde udset sig, var 3.000 år gammel og fredet. Det blev hun først opmærksom på, da Slots- og Kulturstyrelsen i april i år oplyste på Facebook, at gravhøjen var blevet plyndret af gravrøvere.

Velvidende at hun kunne være denne formodede gravrøver, kontaktede den 29-årige politiet og fortalte om jordhulen. Og nu har hun modtaget en regning fra Slots- og Kulturstyrelsen for udbedringen af skaderne, fortæller hun til Vejle Amts Folkeblad.

Det beløber sig ifølge avisen til i alt 17.704,87 kr.

Kvinde har erkendt indbrud i gravhøj efter efterlysning fra Kulturstyrelsen

Pengene dækker bl.a. over lønnen til en restaureringsarkæolog og en specialist, der har brugt sammenlagt 19 timer på sagen, samt materialer som jord, der skal stabilisere klimaet i gravhøjen og udgøre et signallag. Det er vigtigt, for at arkæloger, der måske i fremtiden skal undersøge højen, om flere hundrede år stadig vil være i stand til at tyde, at der blev gravet et hul i 2017.

Kvinden, der er ved at færdiggøre 9. og 10. klasse ved siden af sit arbejde på en grill, er chokeret over beløbet, men ser ingen anden udvej end at betale regningen. Hun mener dog, at man burde havde skiltet bedre med, at den ca. tre meter høje jordhøj var noget særligt.

»Jeg synes, at det skulle have været bedre markeret, at det var en fredet gravhøj, der lå på stedet. Det ligner bare en jordvold, og jeg tænkte, at det nok var noget overskudsjord fra et byggeri, der lå der. Græsset og ukrudtet omkring højen er så højt, at jeg ikke før har fået øje på den lille sten, der markerer, at det er en gravhøj,« siger hun til Vejle Amts Folkeblad.

Museum vil gøre opsyn med vores ældste historie til en folkesag Efter flere indbrud i gravhøje vil et nordjysk museum få flere til at holde øje med de fredede fortidsminder.

Der findes omkring 86.000 gravhøje i Danmark, og flere gange har de været udsat for tyverier. Derfor var man i Slots- og Kulturstyrelsen lettet over, at der ikke var fjernet eventuelle gravgaver fra højen.

»Alligevel er det superærgerligt, for jorden og konstruktionen af gravhøjen er blevet forstyrret. Det er lidt, som hvis man stod med et familiealbum med fotos og så rev side to og seks ud. Der ryger noget af historien, når man fjerner jord i en gravhøj,« forklarede styrelsens arkæolog Lars Bjake Christensen tilbage i april.

Over for TV 2 uddyber han torsdag, at der kan blive sat nedbrydningsprocesser i gang, når der brydes hul i en grav. Eksperterne har ikke haft mulighed for at undersøge højen nærmere for effekter i forbindelse med restaureringsarbejdet, fordi fortidsmindet også er fredet for arkæologer, og fordi konstruktionen var usikker.

Alligevel er man blevet lidt klogere på højen, som man nu mener at kunne fastslå stammer fra bronzealderen. Man ved nu, at den er bygget op med græstørv, som er græs skåret af i lag og stablet, ligesom man har fundet interessante jordlag, siger arkæologen til TV 2.