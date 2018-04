Kvinde har erkendt indbrud i gravhøj efter efterlysning fra Kulturstyrelsen

Rundt om i Danmark findes der i omegnen af 86.000 gravhøje fra oldtiden, som alle er fredede.

Det har dog ikke afholdt folk fra gennem de senere år at skænde dem. Det gik senest ud over en velbevaret gravhøj i Hedensted i Østjylland, oplyste Slots- og Kulturstyrelsen torsdag på Facebook.

Nu har en kvinde selv meldt sig til Sydøstjyllands Politi og har tilstået, at hun stod bag »indbruddet« i gravhøjen.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook.

»Det er selvfølgelig en stor lettelse, at det ikke var gravrøvere, der havde været i gang med at udgrave gravhøjen, og der er tilsyneladende ikke fjernet effekter fra graven. Alligevel er det superærgerligt, for jorden og konstruktionen af gravhøjen er blevet forstyrret. Det er lidt, som hvis man stod med et familiealbum med fotos og så rev side 2 og 6 ud. Der ryger noget af historien, når man fjerner jord i en gravhøj,« siger arkæolog i Slots- og Kulturstyrelsen Lars Bjarke Christensen

Kvinden har forkalret, at hun ville bygge en hule sammen med sin søn, og det at de ikke vidste, at der var tale om en gravhøj.

De har derfor ikke fjernet nogen effekter fra graven, oplyser hun.

Styrelsen skal nu i gang med at udbredre skaderne, så gravhøjen ikke risikerer at synke sammen.

Kvinden og hendes søn lavede et lille hul i højens overflade, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Der skulle angiveligt være sket »betydelige skader« ved højen i forbindelse med, at den har haft ubudne gæster.

Museumsinspektør efter gravrøveri: »Det er helt forfærdeligt og virker meget systematisk«

Det er desværre ikke uset, at danske gravhøje bliver plyndret, oplyser styrelsen.

»Også ved Grindsted i Sydjylland og i Vendsyssel har der været gravrøvere på spil de seneste to år.«