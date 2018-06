Danmark tabte også afstemning i EU om social sikring

Danmark har torsdag foreløbig tabt kampen om at få indekseret børnepenge, der sendes til udlandet.

I samme lovpakke lider Danmark også nederlag på to forslag om dagpenge til udlændinge fra andre EU-lande.

Det er resultatet af en afstemning på EU's social- og beskæftigelsesministermøde om nye fælles regler for social sikring i EU-landene.

Tidligere torsdag tabte Danmark også kampen mod øremærket barsel til mænd.

- Det er en rigtig dårlig dag for Danmark her i Luxembourg, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter mødet.

Han ser de danske nederlag som et politisk problem mere end et samfundsøkonomisk problem.

- Jeg synes, at det er et problem, at man ikke respekterer de nationale medlemsstater, siger Troels Lund Poulsen.

- Man begynder at se, at nogle af de ting, vi har opbygget i Danmark - den skandinaviske velfærdsmodel - på sin vis kommer under pres.

- Det er klart, at det ødelægger ikke dansk økonomi. Men det er det, jeg kalder et digebrud. Og det er det, der bekymrer mig, siger han.

EU-landene skal nu forhandle de nye regler helt på plads med Europa-Parlamentet, før de er vedtaget.