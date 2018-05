Det er nødvendigt at renovere og modernisere idrætsanlæg landet over, hvis det skal lykkes at få flere til at dyrke idræt.

Det konkluderer de store idrætsorganisationer på baggrund af en undersøgelse, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) har foretaget blandt landets kommuner. Af de 48 kommuner, der har svaret, siger 34 af dem, at der vil komme flere idrætsaktive, hvis idrættens fysiske rammer bliver forbedret. Et flertal af dem mener også, at der er et efterslæb i forhold til renovering.

Forholdene kan ifølge både DIF og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) forhindre, at idrættens og regeringens fælles målsætning om, at 75 pct. af befolkningen skal dyrke idræt i 2025, bliver opfyldt.

»Vi får masser af tilbagemeldinger fra foreninger og fra folk, som siger, at de rigtig gerne vil dyrke mere idræt, men hvis gulvene ikke er i orden, eller toiletter eller omklædningsrum ikke er i god stand, betyder det, at de vælger ikke at deltage i foreningsidrætten,« siger Thomas Bach, der er næstformand i DIF.

Et eksempel er Holstebro, hvor DGI, Danmarks Gymnastik Forbund og foreninger netop har sendt et brev til kommunen om manglende gymnastikfaciliteter.

Undersøgelsen viser også, at mange kommuner vurderer, at det centralt fastsatte anlægsloft over kommunernes samlede investeringer forhindrer dem i at bruge penge på idrætten, når der er brugt penge på at renovere veje, skoler og sundhedshuse.

»Der er ingen tvivl om, at der er et stigende behov for modernisering af idrætsanlæggene, for det står nederst på prioriteringslisten hos kommunerne i forhold til andre områder,« siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, en udviklingsfond under Kulturministeriet.

Kulturudvalgsformand for KL og borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin (R) genkender problematikken med anlægsloftet, som er med til at holde snor i kommunernes pengeforbrug.

»Det rammer alle anlæg og herunder også idrætten. Det kender jeg også fra min egen kommune. Vi har store ønsker til modernisering, og anlægsloftet gør det ikke lettere, fordi det kommer ind i en prioritering,« siger han.