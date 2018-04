Forligsmanden har indkaldt alle parter til møde tirsdag morgen: »Det her giver mig fornyet håb«

Tiden er ved at rinde ud for parterne i overenskomstforhandlingerne.

Tirsdag ved midnatstid udløber den tidsfrist, som forligsmand Mette Christensen har givet parterne, og hvis ikke der er fundet en løsning inden da, så står Danmark overfor en kommende storkonflikt. Mette Christensen kan i alleryderste konsekvens vælge at udskyde fristen med 14 dage endnu en gang, men kun hvis hun vurderer, at en aftale er inden for rækkevidde.

I 2013 vandt arbejdsgiverne sympatien: Men denne gang har én bestemt ting vendt om på styrkeforholdet Fagbevægelsen står stærkere end nogensinde ved en overenskomstforhandling, mener flere eksperter.

Derfor har forligsmanden nu indkaldt alle forhandlere til et nyt møde i morgen kl. 10. Det er første gang, at forhandlerne for både det kommunale, det regionale og det statslige område skal sidde over for hinanden i Forligsinstitutionen.

Initiativet glæder mange af forhandlingsparterne, og flere peger på, at det er det eneste rigtige at gøre, når tidpresset er så stort som det er.

»Det er en god ide at prøve noget nyt. Tingene hænger rigtigt meget sammen, vi har et stærkt sammenhold mellem de faglige organisationerne og arbejdsgiverne har også en meget tæt koordinering, det her giver mig fornyet håb, på at vi kan finde en løsning Derfor tror jeg, at det her kan være columbusægget,« siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, til DR.

Status på forhandlingerne

Weekendens forhandlinger var præget af opgivenhed og pessimisme, og trods maraton-forhandlinger, der strakte sig over mere end 12 timer, var der hverken aftaler eller bevægelse at spore.

Mandag var parterne fra både det kommunale og fra det statslige område så igen at finde ved forhandlingsbordet, og selvom der ikke blev landet nogen aftale, var der en del mere optimisme at spore blandt parterne, end det var tilfældet i weekenden.

»Der har været gode snakke i aften, og jeg er noget mere optimistisk, end da jeg kom,« sagde chefforhandler for de statsligt ansatte, Flemming Vinther, bl.a. til DR umiddelbart efter, han kom ud af Forligsinstitutonen.

Fagforbundene er gået til forhandling under sloganet "En løsning for alle", og som en del af den såkaldte musketered har de indtil nu insisteret på kun at godkende én samlet aftale som tilgodeser alle lønmodtagere.

Mandag bekendtgjorde FOA dog, at man er klar til at indgå en aftale uden om lærerne, da de stadig forhandler om arbejdstiden.

Det er stadig de tre hovedknaster der volder parterne problemer:

Størrelsen på lønstigninger

Retten til betalt frokost

Genforhandling af lærernes arbejdstid

Mulige udfald af tirsdagens møde

Udfaldet af tirsdagens møde kan ifølge Henning Jørgensen, professor ved center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, ende i tre mulige scenarier.

Scenarie 1: Forligsmanden udskyder konflikten med 14 dage

Forligsmanden Mette Christensen har én gang udskudt forhandlingerne i to uger. Det kan hun vælge at gøre én gang til, hvis hun øjner muligheden for en aftale, forklarer Henning Jørgensen. Det kræver dog, at at alle de i alt tre statslige forligsmænd bliver enige om at det er det eneste rigtige at gøre.

Tidligere i dag fortalte Dennis Kristensen, at LO vil anbefale forligsmanden at udskyde en konflikt med 14 dage. Medlemmerne af FTF har udtalt, at de vil vente med at give deres anbefalinger til udskydelse af konflikten mens de statslige forhandlere vil lade det være helt op til forligsmanden.

Scenarie 2: Forligsmanden lander et mæglingsforslag

I de offentlige overenskomstforhandlinger har det altid været sådan, at staten, regionerne og kommunerne forhandler for sig og stemmer for sig. Men det mest sandsynlige scenarie er ifølge Henning Jørgensen, at forligsmanden forsøger at lave en samlet afstemning. Det vil være i form af et mæglingsforslag, som kan sendes ud til samlet afstemning i stat, regioner og kommuner på samme tid. Der er i alt udpeget seks chefforhandlere, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiverne og de ansatte på hvert hovedområde, og et forslag som dette kræver, at alle seks parter vil nikke ja til et mæglingsforslag og anbefale et ja ved den senere afstemning. Forligsmanden kan også lave en opdelt afstemning, men det er dog ikke nær så sandsynligt.

Uanset om parterne når til en aftale med forligsmandens hjælp eller ej, så er en ny overenskomst dog ikke hjemme, før medlemmerne af fagforbundene har godkendt den. Hvis medlemmerne stemmer nej, forsætter konflikten indtil der kommer et nyt forslag, som de stemmer ja til eller indtil regeringen bryder ind og laver et regeringsindgreb.

Scenarie 3: Konflikt

Hvis forligsmanden til mødet vurderer, at forhandlingerne er gået i hårdknude, kan hun vælge at smide håndklædet i ringen. Hvis forhandlingerne bryder sammen tirsdag betyder det, at strejken kan gå i gang den 22. april, mens den omfattende lockout ventes at træde i kraft den 28. april. Henning Jørgensen vurderer, at dette scenarie er ganske sandsynligt.

Ca. 100.000 offentlige ansatte er klar til at gå i strejke fra 22. april. Se hele listen her.

Ca. 440.000 offentlige ansatte kan blive lockoutet fra 28. april. Få overblikket her.