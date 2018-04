Slut med lystsejlads til yndet udflugtsmål

Det bliver i år ikke muligt at lægge til ved den kunstige ø Flakfortet i egen båd.

Flakfortets ejer, Malmøkranen A/B, har nemlig fået et afslag fra Slots- og Kulturstyrelsen på en dispentation fra museumsloven, hvilket betyder, at man skal rive lystsejlernes faciliteter ned på øen i Øresund.

Oprindeligt tjente Flakfortet som militæranlæg, og derfor blev øen tilbage i 1995 erklæret et fredet fortidsminde. Malmøkranen overtog imidlertid Flakfortet i 2001 fra statens ejendomsselskab Freja for at drive restaurant og andre aktiviteter på øen, der har ca. 50.000 besøgende om året.

I bølgen blå: Sejlsæson starter i svømmehal

Ifølge ejerne er man nu blevet påbudt at føre Flakfortet tilbage til den stand, øen havde i 1995. En beslutning, man ærgrer sig over hos Malmøkranen. Ikke mindst fordi man efter eget udsagn har brugt et tocifret millionbeløb på ændringerne.

»Mange sejlere kommer mange gange i løbet af en sommer, fordi stemningen på Flakfortet er helt unik. Vi ved, at en lukning af Flakfortet for sejlerne vil skabe skuffelse hos mange,« lyder det i opslag på Flakfortets Facebook-side.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen skyldes striden, at man fra Malmøkranens side har undladt at bede om lov til at lave ændringer på det fredede sted, og at nogle af ændringerne enten skjuler eller har beskadiget den kulturhistoriske værdi. Det skriver TV 2 Lorry.

Flydende perle: Arkitekttegnet husbåd er det perfekte hjem på vandet

»Det er ikke fordi, at Flakfortet ikke må bruges til noget andet, end det det er bygget til, men der er sket rigtig mange ødelæggelser i den tid, som ejeren har haft Flakfortet,« siger Michael Lauenborg, som er enhedschef hos styrelsen, til mediet.

Ifølge TV 2 Lorry skal der derfor fjernes et minigolfanlæg, et saunahus, bænke og skilte samt en badebro og pæle, som er sat op ved kajkanten. Samtidig skal man indendørs fjerne et nyt køkken, fliser og vindueskarme.

Og ifølge Malmøkranen indebærer afgørelsen, at Flakfortet skal føres tilbage til en stand, hvor »det på ingen måde vil være egnet hverken for lystsejlere eller andre besøgende.«

Færgefarten til Flakfortet samt restauranten og aktiviteterne vil man dog opretholde, oplyser ejeren.