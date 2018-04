FOA vil have en aftale i hus - også hvis den bliver uden lærerne

Forhandlingerne begynder at spidse til, og en storkonflikt nærmer sig.

Tirsdag udløber den tidsfrist, som forligsmanden har fastsat for overenskomstforhandlingernes parter, og hvis ikke der bliver fundet en løsning inden da, eller hvis tidfristen ikke udskydes endnu engang, så ender Danmark i enten strejke eller lockout.

Det har fået det til at ulme i flere af FOA's lokalafdelinger. En række lokalformænd er utålmodige og opfordrer nu til, at der bliver indgået en aftale udenom lærerne, der stadig forhandler om deres arbejdstid. Det skriver TV2.

»Der er en opfattelse af, at alle skal have fået alt, hvad de har bedt om og krævet, før vi kan indgå et forlig. Sådan er det ikke. Verden er et sted, hvor vi skal bøje os for hinanden, sådan er det også i forhandlinger, og det tænker jeg også, vi kommer til her,« siger Kristian Gaardsøe, der er formand for FOA i Nordjylland, til TV 2.

FOA's formand Dennis Kristensen er lydhør overfor idéen, idet han mener, at det vigtigste er, at FOA's medlemmer sikres en lønstigning. Ifølge ham er det værd at overveje en aftale uden lærerne, hvis det kan bringe FOA i nærheden af nogle interessante resultater.

Lønmodtagernes fagbevægelser er ellers gået til forhandling under sloganet "En løsning for alle", og har indtil nu insisteret på at overholde den såkaldte musketered, der betyder, at fagforbundene kun vil indgå én samlet aftale.

Men FOA's lokalformænd mener ikke, at parterne skal stå sammen for en hver pris. De efterlyser nogle mere realistiske krav fra lærernes side, da de ellers frygter, at der slet ikke bliver nogen aftale.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener dog ingenlunde, at lærernes krav er hverken urealistiske eller urimelige. Han opfordrer fagbevægelserne til fortsat at stå sammen og overholde musketereden.

»Vi har sandelig givet os rigtig langt. Jeg tror ikke, at mange andre faggrupper ville tilbyde det, vi har tilbudt, for at prøve at komme i mål. Det er vigtigt, at vi ikke underminerer det for hinanden,« siger han til TV2.