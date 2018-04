Forskere advarer: Unik fisk i danske vandløb er ved at uddø

En af de mest sjældne fisk i Danmark risikerer at uddø, hvis myndighederne ikke griber ind.

Det drejer sig om den såkaldte nordsøsnæbel, som kun findes i Vadehavet.

Advarslen fremsættes af en gruppe danske forskere i en artikel i den nye udgave af det anerkendte tidsskrift Nature Science torsdag.

- Vi opfordrer de danske myndigheder til at forhindre en fortsat nedgang for denne fisk, før det er for sent, skriver forskerne.

Nordsøsnæblen var tidligere almindelig i vadehavene omkring Danmark, Tyskland og Holland, men antallet er de seneste årtier svundet ind til nogle få tusinde.

- En kritisk lille bestand i Danmarks Vidå (ved Tønder, red.), som i 2014 blev skønnet til at bestå af 3500 voksne fisk, er den sidste i verden, skriver forskerne.

Selv om Vadehavet er et beskyttet naturområde, og snæblen er beskyttet under Bernkonventionen, så bliver der gjort for lidt for at bevare fisken, mener forskerne.

- Siden 1992 har Danmarks indsats begrænset sig til at lave estimater for bestanden, utilstrækkelig regulering af skarven og mislykkede projekter med at genoprette levestederne, skriver de.

Forskerne erkender, at opgaven med at få bestanden til at vokse er svær.

- Det er fortsat uklart, hvilke levesteder denne fisk har brug for til at gyde, og til at små fisk kan vokse sig store, skriver de.

Og uden kendskab til snæblens foretrukne leveområde er det umuligt at beskytte fisken eller sikre en forøgelse af bestanden.

- Vi har et presserende behov for at forstå, hvorfor bestanden fortsat er svindende for at kunne lave effektive tiltag for at bevare den, skriver forskerne.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, kritiserer regeringen for "bare" at se til, mens snæblen uddør.

- Hvordan skal vi forvente, at andre land beskytter tigere og næsehorn, når rige Danmark ikke går all in på at få snæblen på ret køl, siger han.

- Vi har ikke engang viden om, hvorfor snæblen går tilbage. Det mindste, ministeren kunne gøre, var at sikre forskning af fiskens leveområder og dens biologi. Det er jo ikke nok at konstatere, at det, der har været forsøgt, ikke virker.