Mange "døde pletter" på kortet, hvor man ikke kan modtage radio, hvis FM-båndet lukkes

Torsdag annoncerede regeringen, at man i medieforhandlingerne vil forsøge at afskaffe det nuværende FM-net, som stadigvæk står for at sende radio til hovedparten af den danske befolkning.

Argumentet fra kulturminister, Mette Bock (LA), for at lukke FM-signalet er, at det vil fremskynde overgangen til digital radio og give flere danskerne et større radioudbud med bedre indhold.

FM-nettet skal afløses af DAB-nettet. Der er bare det problem, at DAB-nettet ikke dækker hele Danmark.

Det er firmaet Digital Radio Teracom, som er ansvarlig for at drive sendenettet for DAB, men i den nuværende kontrakt er de ifølge Slots- og Kulturstyrelsen kun forpligtet til at dække mindst 81,3 pct. af Danmarks geografiske areal.

Ifølge Teracoms dækningskort dækker firmaet det meste af landet på nær dele af Lolland/Falster, Sydfyn, Bornholm og en række andre danske småøer.

Overblik: Ny tv-kanal, mindre DR og farvel til FM-radio

Imidlertid viser et kort fra Ingeniøren, at mange danskere har problemer med at modtage DAB-radio. Ifølge avisen kan det dog hænge sammen med at antennerne på de enkelte radioer ikke gode nok.

Dansk Folkeparti har allerede været kritisk over for forslaget, da partiet mener, at det vil sætte mange danskere, som kun har adgang til FM-båndet i en urimelig situation.

Bilejernes organisation FDM har fremført, at det også vil blive dyrt for bilejerne at udskifte bilradioerne.

Ifølge FDM vil overgangen til udelukkende DAB-radio kræve, at to millioner bilradioer udskiftes.

Video: Regeringen vil tage to kanaler fra DR

Det er dog ikke et stort problem i Norge ifølge NAF, som er den norske pendant til FDM. I Norge har 1,5 millioner personbiler forsat ikke nogen DAB-radio installeret, og det på trods af at Norge lukkede for FM-båndet sidste år.

Til TV2 fortæller kommunikationschef i NAF, Nils Sødal, at mange nordmænd benytter deres telefoner til at streame DAB-radio. Via af et AUX-stik kan telefonen forbindes til bilradioen, og dermed kan man høre radio, selvom man ikke er i besiddelse af en DAB-radio.

Til TV2 kalder afdelingschef i FDM, Torben Kudsk, den norske løsning for en »cowboy-løsning,« som vil påføre danske bilister uden fri data på deres telefonabonnement en ekstra regning.

Politisk er det allerede bestemt at lukke for FM-signalet, når over halvdelen af danskernes radiolytning er digital. I dag udgør den digitale lytning 31 pct. viser en måling fra Gallup.