Fredet bro fra 1700-tallet blev revet ned ved en fejl: Nu er sagen meldt til politiet

Sønderjylland mistede et klenodie tidligere på året, da den fredede Fiskebæk Bro ved en fejl blev revet ned og erstattet med en ny bro i pvc.

Broen fra 1700-tallet skulle have været renoveret på grund af slitage. Men i stedet blev den fjernet og erstattet af det sorte pvc-rør, der nu leder bækken under vejen - med lokale ramaskrig og løftede øjenbryn til følge.

Nu har sagen taget en ny drejning. En historieinteresseret borger har nemlig valgt at politianmelde både Tønder Kommune og rådgivningsfirmaet Cowi, skriver JydskeVestkysten.

Museer drukner i fund fra metaldetektorer: Vi kan slet ikke følge med

» Jeg har en forventning om, at Tønder Kommune bliver pålagt at genopføre broen, og at de involverede får en bøde. Havde det været en privatperson, der havde begået noget tilsvarende, viser afgørelser i tilsvarende sager bøder på mellem 10.000 og 20.000 kroner,« siger anmelderen, 46-årige Kenneth Jensen, der understreger, at politianmeldelser normalt ikke er noget, der sidder løst på ham.

Syd- og Sønderjyllands Politi har over for avisen bekræftet anmeldelsen og siger, at man vil indlede en almindelig efterforskning med inddragelse af parterne.

Guldskat, skeletter og hemmelig tunnel: Her er årets 10 mest opsigtsvækkende arkæologiske fund

Kommunen har allerede udtalt, at der er sket en fejl »et eller andet sted«, og at sådan en fejl ikke må ske igen. Kommunen og Cowi er stadig ved at hitte rede i, hvad der egentlig gik galt i projektet til 250.000 kr.

Der skal nemlig udarbejdes en redegørelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfra kan styrelsen tage stilling til, om det hele kan skrives i glemmebogen, eller om kommunen pålægges at reetablere det lille stykke sønderjyske historie.