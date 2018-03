Danskerne i ny måling: Giv de offentligt ansatte markant lønhop

Et markant flertal af danskerne erklærer deres støtte til sosu'er, sygeplejersker, lærere, pædagoger og de øvrige offentligt ansatte, der i øjeblikket er centrum for overenskomststriden i staten, kommuner og regioner.

Næsten to ud af tre danskere - 64 procent - mener, at der er råd til at give de offentligt ansatte 'mærkbare lønstigninger.' Det fremgår af en ny måling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Avisen.dk.

Danskernes sympati for de offentligt ansatte ser dermed ud til at vokse i takt med, at nedtællingen til en omfattende konflikt er i gang. I en tilsvarende Wilke-måling fra oktober i fjor erklærede hver anden dansker sig enig i, at der er penge nok i samfundsøkonomien til at give de offentligt ansatte et mærkbart lønhop.

I de seneste uger er opgøret spidset til, der er varslet omfattende strejker og lockout, og forhandlingerne om løn, betalt spisepause og lærer-arbejdstid foregår nu med Forligsmanden for bordenden.

De kommunalt ansattes topforhandler, formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, glæder sig over danskernes opbakning i den nye måling.

- Jeg er meget glad for danskernes melding. Det er helt afgørende, at de, der arbejder med velfærd til daglig, får sådan et skulderklap. Det er noget, de offentligt ansatte suger til sig, siger Anders Bondo Christensen.

Han oplever, at danskerne nu reagerer på de besparelser, som de har oplevet i deres møde med den offentlige sektor.

- Der er en stor forståelse for, at det ikke er de offentligt ansattes løn, der skal være med til at finansiere det velfærdssamfund, som vi allesammen sætter pris på. Og det er blevet klart, at det er præcis der, vi står nu, hvor man prøver at bruge overenskomstforhandlingerne til finansiere velfærden, mener Anders Bondo Christensen.

Hos arbejdsgiverne i Kommuners Landsforening (KL) erklærer topforhandler Michael Ziegler sig enig i, at der skal være råd til lønstigninger.

Hvis Michael Ziegler er mørkets fyrste, hvem er så Anders Bondo? Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og chefforhandler for hundredtusindvis af lønmodtagere, beskrives som en både lun og stædig mand - af sin ærkerival.

- Jeg er helt enig i, at de kommunalt ansatte skal have en god lønstigning, skriver Michael Ziegler i en mail til Avisen.dk.

Lønudviklingen må dog ikke gå for stærkt, understreger Michael Ziegler:

- KL ønsker jo også, at de kommunalt ansattes lønninger følger udviklingen i den private sektor. Det er i vores øjne helt rimeligt, men det er samfundsøkonomisk ikke holdbart, hvis de offentlige lønninger stiger mere end de private. Det vil skade vores økonomi og dermed vores velfærd på den lange bane, skriver Michael Ziegler.