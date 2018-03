JP-læsere om licensændringerne: Privatiser hellere DR

Blandt Jyllands-Postens læsere på Facebook er der godt gang i debatten om de licensændringer, regeringen og Dansk Folkeparti fredag fremlagde.

Mange ser det dog som en halv løsning at flytte licensopkrævningen over til skatten, blandt andre Frank Bavnild, der ligesom flere andre hellere så, at DR blev privatiseret.

»Nej - tak. DR bør være en 100% brugerfinansieret kanal. Så man selv kan vælge sin TV-pakke. Det er fuldstændig latterligt med en omlægning - når en almindelig dansk familie kun spare sølle kr. 116. Det er en om'er«

Også Anne Carlsen mener, at licensen burde fjernes helt.

»Igen en gang tomhjernet makværk, der ikke er gennemtænkt!! Vi kommer skam til at betale på den ene eller den anden måde! Men det skal jo lyde så godt Når I "afskaffer" licens så AFSKAF den dog HELT!!!«

DF krævede »Robin Hood«: Men direktøren og den faglærte betaler det samme i ny licensaftale Det stod højere på partiets ønskeliste at afskaffe licensen og spare 20 pct. på DR, forklarer gruppeformand.

Men selv om mange ønsker, at DR blev en betalingskanal, er der også mange, der ser licensændringerne som det mest rimelige. Eksempelvis Morten Lynge.

»Er det mere rimeligt, at enlige skal straffes? Det er jo sådan licensen virker...

Bedste løsning ville være en privatisering, men det her er trods alt et godt skridt på vejen. DR er en offentlig institution, og hvis den skal være det, er det vel mest rimeligt, at alle, der betaler skat, betaler det samme... Det er i forvejen meget dyrere at være enlig, så hvor er rimeligheden i, at licensen gør det endnu værre?«

Trods massive besparelser på DR: Tusindvis vil tabe på afskaffelse af licensen

Selv om flere med deres kommentarer giver udtryk for, at DR ikke bør være statsfinansieret, er der også brugere, som mener, at DR har en plads at udfylde i samfundet.

»At blive overladt til privatiseringens helvede må vi åbenbart finde os i, men at DR skulle have monopol - en skrøne der snart er 100 år. At man skærer i muligheden for bare en smule kultur og reel nyhedsoplysning er en skandale. Amerikanske tilstande med boulevardløgne og misinformering? Lad os for pokker have kanaler, der ikke er sponseret af firmaer, der kun tænker på profit. DR er reelt den eneste frie kanal, der ikke ligger under for kommercielle krav,« skriver Johnny Aagaard f.eks.