Trods massive besparelser på DR: Tusindvis vil tabe på afskaffelse af licensen

Da regeringen og Dansk Folkeparti fredag indgik en aftale om at afskaffe licensen og erstatte den med et lavere personfradrag, gjorde finansminister Kristian Jensen (V) meget ud af, at »danskerne vil få en gevinst på det her«.

Her er aftalen Medielicensen afskaffes over en fireårig periode, så den er fuldt udfaset i 2022. Udfasningen finansieres gennem en sideløbende reduktion af personfradraget.

DR skal over fem år reducere sit budget med 20 pct. Størstedelen af besparelsen skal betale for omlægningen af licens samt for en kompensationsordning målrettet pensionister. To procentpoint skal bruges til »øvrige medieinitiativer« i det kommende medieforlig.

Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som efter de gældende regler er berettiget til nedsat licens.

Der oprettes en pulje på 10 mio. kr. årligt målrettet blinde og svagsynede. De er i dag fritaget fra licensbetaling. Kilde: Finansministeriet

Finansministeriet uddelte endda et faktaark, der kunne vise, at både enlige og par står til en økonomisk gevinst.

En hustand, der består af kun en person, vil spare 2.343 kr. i licens om året, mens vedkommende skal betale 1.101 kr. ekstra i skat. En enlig står altså til en samlet besparelse på 1.242 kr. årligt.

En husstand med et par kan ifølge Finansministeriets beregninger se frem til en besparelse på 166 kr. årligt.

Men der er ifølge den borgerlige tænketank Cepos 112.000 familier, der vil tabe på øvelsen. Det vil ske, når tre voksne hver har en indtægt over personfradraget på godt 40.000 kr. Det kan eksempelvis være et ægtepar med et hjemmeboende barn på 18 år.

Det skyldes, at der i dag blot betales én licens pr. husstand, mens alle over 18 vil få reduceret personfradraget.

»De familier har hidtil fået licensen relativt billigt, og når den erstattes af et mindre personfradrag, kommer husstanden til at betale mere,« siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

DF krævede »Robin Hood«: Men direktøren og den faglærte betaler det samme i ny licensaftale Det stod højere på partiets ønskeliste at afskaffe licensen og spare 20 pct. på DR, forklarer gruppeformand.

Adspurgt, hvor mange regeringen vurderer vil tabe på omlægningen, lød det fra finansminister Jensen:

»Det vil være sådan, at dem, der i dag er sortseere, de vil komme til at betale mere. Det er retfærdigt.«

»Det, der har været uretfærdigt, har været, at uanset hvor stor husstanden har været, så har man betalt det samme,« tilføjede han.

Finansministeriet har ikke efterfølgende kunnet præcisere, hvor mange det forventer vil tabe på omlægningen.