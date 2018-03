Butikker må låse vanilje inde efter femdobling af prisen

En dårlig høst i Madagaskar og øget amerikansk interesse for ægte vanilje var sidste år med til at sende prisen på krydderiet på himmelflugt.

Vanilje Vanilje er et krydderi, som først og fremmest anvendes til kager og desserter, da det har en sødlig, aromatisk smag og duft.

Vaniljestænger er tørrede frugtbælge fra planter, der tilhører orkidéfamilien. Der findes op mod 100 forskellige arter af vaniljeplanter. Kilde: Arla

Således blev prisen på vanilje femdoblet, så det i dag koster i omegnen af 1.000 kr. for eksempelvis ét kg vaniljesukker hos danske engrosforretninger.

Dét har resulteret i, at man flere steder har været nødt til at låse vaniljen inde, fordi kunderne stjæler det efterhånden dyre krydderi, skriver Ekstra Bladet.

Lad dig ikke snøre af usunde fødevarer

Hos engrosbutikken Dagrofa i Holbæk har man eksempelvis valgt at placere vaniljesukkeret i et aflåst glasskab bag kassen. Her står det sammen med dyre champagner og safran, der anses som verdens dyreste krydderi.

Rasmus Valentin, der er salgsassistent ved Dagrofa-butikken, retter sin mistanke mod atypiske butikstyve.

»Det drejer sig ikke om en stakkels narkoman. Vi har at gøre med ganske almindelige restauratører, som er blevet for nærige. De skal jo bruge store mængder vanilje, og de kan ikke bare ændre deres menukort, så en dessert pludselig koster 100 kroner mere,« forklarer han over for Ekstra Bladet.

I butikken sælges der også glas med hele 40 vaniljestænger i.

Det har flere gange vist sig, at folk ikke er blege for at åbne glassene og fylde flere stænger deri, fortæller Rasmus Valentin.

Vaniljestænger er femdoblet i pris: »Det er helt uhørt«

I Dagrofa-kædens afdeling i Roskilde har man pga. de mange tyverier følt sig nødsaget til at gå skridtet videre end butikken i Holbæk.

Således har man her placeret det økologiske vaniljesukker inde på kontoret for at dæmme op for tyveriet af det.

Også engroskæden Inco oplyser til Ekstra Bladet, at man er begyndt at opbevare vanilje bag lås og slå.