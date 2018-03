Advarsel til kvinder: Deltid er en fælde

BRUXELLES/AARHUS — Flere end hver tredje danske kvinde arbejder på deltid, som den aarhusianske pædagog Stine Ritter, og selv om mange småbørnsfamilier gør det frivilligt, advarer EU’s ligestillingskommissær mod det.

»Deltidsjob er en fælde for mange kvinder,« siger Vera Jourova.

»Det kan være bedre, at de slet ikke tager et job. På deltid får de mindre tid, lavere løn og pension. Men de ender ofte med at skulle lave de samme opgaver. Derfor skal man passe meget på med deltidsjob,« siger Jourova.

På kvindernes internationale kampdag har EU-Kommissionen opdateret statistikkerne for ligestillingen i Europa. Trods handleplaner og direktiver er udviklingen »stagneret«.

Institution på deltid: Her er fuld tid kun for lederen

Selv om kvinderne er bedre uddannede end mændene, får de i gennemsnit 16 pct. mindre i løn – i Danmark 15 pct. mindre. Det slår stærkt igennem i pensionerne. I EU er det såkaldte ”gab” mellem kønnenes pensioner på hele 36 pct. I Danmark dog kun 8 pct.

Karen Ellemann (V), ligestillingsminister

En del af forklaringen skal findes i deltidsjob, der dels har tendens til lavere timeløn, dels svækker kvindernes mulighed for at gøre karriere.

LO er enig i, at deltidsjob kan blive en fælde for kvinderne.

»Det er fair, at nogle vælger deltid. Man skal bare vide, hvad det betyder for livsindkomsten og pensionen, hvis man bliver skilt. Så har man investeret i familien, mens ens mand har investeret i sin pensionsopsparing,« siger næstformand Nanna Højlund.

Ligestillingsminister Karen Ellemann (V) mener, at »det vigtigste er, at det er op til familierne selv, hvordan de vil planlægge«:

»Når det er sagt, fordrer det frie valg, at man kender konsekvenserne. Det er ikke bare de måneder og år, man er på nedsat tid, det går ud over lønnen. Det påvirker også pensionen. Jeg køber ikke kønsstereotypen om, at den nybagte mor med ammehjerne ikke vidste bedre. Nej, come on. Vi lever i 2018 og er oplyste mennesker. Så selvfølgelig skal man vide, at valg har konsekvenser.«

Deltid er et vilkår i den institution, hvor Stine Ritter arbejder:

»Jeg ville meget gerne på fuld tid, hvis det var en mulighed.«