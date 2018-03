Regionernes lockout lammer sygehusvæsnet: »Man skal nok ikke regne med at få sig et nyt knæ eller en grå stær-operation«

Danske Regioner har varslet lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte som modsvar på det strejkevarsel som lønmodtagernes fagforeninger udsendte tirsdag.

Lockouten er sat til den 10. april og bliver til virkelighed, hvis ikke parterne inden da kan blive enige om en løsning. Det får store konsekvenser for landets sygehuse, da stort set alle personalegrupper bliver omfattet.

På Odense Universitetshospital hersker nervøsiteten for en eventuel storkonflikt.

»Der bliver jo lige pludselig mange flere, der bliver ramt af konflikten, end vi havde regnet med. Der er mange af vores sygeplejersker, der er meget bekymrede for, hvad lockouten får af konsekvenser for patienterne og for dem selv. De frygter særligt det faktum, at konflikten bringer os ét skridt tættere på et regeringsindgreb. Der er ingen, der ønsker et lovindgreb, for det bliver helt klart ikke til vores fordel,« siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiologer på Odense Universitetshospital Kirsten Nikolajsen.

Hun forklarer, at de fra nu af kommer til at sætte alt ind på at få skabt en række nødberedskaber, der skal stå til rådighed, hvis konflikten rammer.

Flere afdelinger på hospitalet kan dog ifølge Kirsten Nikolajsen kun hænge sammen med hjælp fra timelønnede og vikarer, og da man ikke kan bruge dem i et nødberedskab, bliver det svært overhovedet at stille med et nødberedskab.

»Vi skal finde ud af, hvilken slags arbejde der skal laves, og hvilket der kan vente. Vi vil jo gerne finde løsninger, der primært rammer pengepungen og ikke patienterne, så man skal nok ikke regne med at kunne få lavet sin grå stær-operation eller få sig et nyt knæ, mens konflikten brager,« siger hun.

Hvis det ikke bliver muligt at stille med et nødberedskab, mener Kirsten Nikolajsen, at det vil synliggøre det pres, som hospitalerne ifølge hende er under.

Odense Universitetshospital har ca. 8.900 ansatte, og en meget stor del af dem bliver ramt af lockouten, hvis den rammer, herunder både sygeplejersker, portører, læger og radiologoer. Danske Regioner har dog undtaget en række patientgrupper og afdelinger, som dermed ikke bliver omfattet.

Såkaldte sårbare patientgrupper, heriblandt alle psykiatriske patienter, kræftpatienter og akutpatienter vil ikke blive ramt af lockouten. Regionerne har ligeledes meddelt, at man vil gå i gang med at forhandle om et nødberedskab, som skal sikre, at de vigtigste dele af sundhedssystemet ikke bliver lammet.