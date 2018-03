Tolkegebyr får læger til at frygte for mangelfuld behandling

Læger frygter en mangelfuld behandling. Regionerne ser en øget ulighed i sundhed for sig. Men regeringen står fast: Hvis man har været i Danmark i tre år, må man selv betale for tolkebistand i sundhedsvæsnet.

Det skriver Berlingske.

44 forskellige myndigheder og organisationer har afleveret deres høringssvar til regeringens forslag.

Blandt svarene ligger kritik fra Danske Patienter, Danske Regioner og Lægeforeningen.

Forslaget betyder helt konkret, at læger skal afgøre om, de mener, der er behov for en tolk. Er der det, skal patienten efterfølgende betale.

Frygten er, at det får patienter til at blive væk af frygt for en regning.

Det kan ifølge Lægeforeningen føre til, at syge patienter "ikke får den nødvendige behandling". Danske Regioner advarer om en øget ulighed i sundhed.

- Jeg er fuldstændig enig i ambitionen om, at man skal lære at begå sig på dansk, når man er i Danmark, siger Stephanie Lose (V), der er næstformand i Danske Regioner til Berlingske.

- Men lige præcis i det her konkrete tilfælde har jeg ud fra en sundhedsfaglig tilgang en bekymring om, at man risikerer ikke at få stillet den rigtige diagnose på grund af sprogvanskeligheder.

- Man risikerer, at følgevirkningerne vil være meget skadelige.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser over for Berlingske kritikken.

- Vi lytter selvfølgelig til den kritik, der er givet i høringssvarene. Men størstedelen af kritikken er en principiel modstand mod, at vi indfører et gebyr, siger hun.

- Og det tager vi ikke til os i den forstand, at det her er en politisk beslutning ud fra en rimelighed og et princip om, at man skal betale for en supplerende ydelse i sundhedsvæsenet, hvis man ikke har lært dansk efter en årrække.