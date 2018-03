Kæmperotten, der havde fået navnet Landemærket, målte 58 cm fra halespids til snude.

Siden august hærgede den sammen med flere hundrede andre rotter det velbesøgte Kongens Have i København.



Men nu er krabaten død, og det markerer et endegyldigt punktum for hele rottemiseren. Det fortæller kloakmester og rottefænger i JK Kloakservice, Claus Carlsen, til Berlingske.

Rottefængeren kan ikke oplyse, hvornår kæmperotten døde, men gætter på, at det er omkring 14 dage siden.

Derimod er han helt overbevist om, hvad der har taget livet af den. Gift.

Men, fortæller Claus Carlsen, man mangler stadig at finde kadaveret af kæmperotten. Det formodes dog, at den er sovet ind i sit eget rottehul efter at have spist giften.

»Der er ingen aktivitet i og omkring hullet, så han er dernede et sted. Men vi begynder ikke at grave efter ham,« siger Claus Carlsen.

Kongens Have i København besøges hvert år af cirka tre millioner mennesker og har siden august været plaget af et massivt antal rotter, der takket være madaffald fra besøgende gæster har nydt kronede dage i haven.

Derfor besluttede rottefængerne sig for at tage skrappe midler i brug. Med hjælp fra hunde og bevæbnet med gift, fælder, svovlgranater og salonrifler har de således nedkæmpet mindst 600-700 rotter.

Claus Carlsen bedyrer, at rotteplagen i Kongens Have dermed er endeligt overstået, men siger dog, at det aldrig vil være muligt at slippe fuldstændigt for rotterne.

Han opfordrer derfor til, at man ikke efterlader madrester i haven eller på gaderne omkring den.