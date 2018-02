Højsæson for rotter i hjemmet: Sådan undgår du at få ubudne gæster

Det kolde vejr får i øjeblikket rotter til at søge lunere steder hen. Det er således højsæson for, at rotter indtager hjem - i byer såvel som på landet.

Det er dog de færreste, der bryder sig om sådanne besøg. Rotter er nemlig smittebærere af op mod 40 forskellige sygdomme heriblandt infektionssygdommen Weils Syge, der kan være dødelig.

»Den store fare er, at man måske ikke ved, at de har været der. De kan bo under køkkenvasken eller inde i et skab, men forholder sig ofte fuldstændig i ro, mens man er hjemme. Har de brug for mad eller drikke, kravler de ned i kloakken og forsyner sig,« udtaler Claus Schultz, teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Når der så er frit i lejligheden, vender de tilbage og begynder at udforske lejligheden. Der kan gå 1-2 uger, før man opdager, at der ligger ekskrementer under køkkenvasken, og at den er gal.«

Studie frikender rotter for at sprede Den Sorte Død

Når rotter bevæger sig rundt eksempelvis i lejligheden drypper små dråber af urin fra dem, overalt hvor de færdes. Og netop urinen kan indeholde sygdomme.

»Uden vi ved det, kan der have rendt en rotte rundt på køkkenbordet. Den sætter ingen synlige spor, men har efterladt urinpletter overalt, som den også spreder, fordi den træder rundt i det,« påpeger Claus Schultz.

Det vrimler med rotter i Aalborg: Rovfugle sættes ind i kampen mod skadedyrene

For rotter er det nemt at kravle op ad faldstammen (et lodret afløbsrør, red.) til en lejlighed. Det kræver blot, at den gnaver et hul på størrelse med en tokrone i f.eks. vandlåsen. Herefter kan den let kravle igennem og få adgang til hjemmet.

Rotter kan også - relativt ubesværet - svømme gennem vandskålen i et toilet.

Hos Rentokil får man i øjeblikket omkring 15 henvendelser dagligt fra folk, der har fået ubudne gæster.

»Det første, vi spørger til, er, hvor rotten kan være kommet ind. Vi skal have lukket adgangen, for ellers kommer der flere,« forklarer Claus Schultz.

Der anmeldes årligt i omegnen af 170.000 rottebesøg i Danmark. Ved at følge en række gode råd, kan du undgå selv at få besøg af rotterne.

Sådan undgår du ifølge Rentokil rotteangreb:

Hvis du bor i hus:

Kig på huset udefra med en rottes øjne. Hvor ville den forsøge at komme ind?

Gå rundt om huset med en tommestok og kig efter huller. En hul på størrelse med en tokrone - eller en tommestok - er nok, til at en rotte kan mase sig igennem.

Tjek, om udluftningsriste sidder løst.

Har du f.eks. oplagret en brændestabel, kan det tiltrække rotter og mus.

Har du et skur i haven, som du opbevarer frugt og grønt eller foder i, så brug spande med låg frem for flamingokasser, som en rotte hurtigt kan gnave sig igennem.

Hvis du har et foderhus til fuglene i haven, så sørg for afstand til træer og buske.

Har du mistanke om rottebesøg, så kontakt din kommune. Det er gratis.

Hvis du bor i lejlighed: