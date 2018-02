Arbejdsmarkedsforsker: »Det er bare et skuespil, der kører, for de bliver heller ikke tilbudt mere«

Sammenbruddet i de kommunale overenskomstforhandlinger mandag aften kommer helt som ventet, mener arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen.

- Det var forventeligt, at forhandlingerne brød sammen. Når staten ikke kunne lave et forlig, så mener jeg heller ikke, at det var muligt i kommunalt regi, siger Flemming Ibsen.

Der er tradition for en koordinering mellem det statslige område, kommunerne og regionerne på begge sider af forhandlingsbordet, selv om forhandlingerne formelt set er adskilt.

Storkonflikt truer: De kommunale overenskomstforhandlinger er brudt sammen

Som regel findes der et gennembrudsforlig i det statslige område. Derefter er der en ramme, som der i de øvrige forhandlinger kan arbejdes ud fra.

- Kommunerne får ikke lov til at tilbyde mere, end der er blevet tilbudt på det statslige område. Så når de statsligt ansatte siger nej til den tilbudte lønramme, så siger man også nej i den kommunale sektor, siger Ibsen.

Han forventer, at det samme mønster viser sig, når regionerne skal forhandle tirsdag.

- Det bliver det samme, når de skal forhandle i regionerne. Det er bare et skuespil, der kører, for de bliver heller ikke tilbudt mere.

- Det, man kan konstatere, er, at det bliver et sammenbrud over hele linjen, siger Flemming Ibsen.

Onsdag er første dag, hvor de ansatte kan sende varsel om strejke, ligesom arbejdsgiverne kan vælge at sende varsel om lockout. Det er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.

Flemming Ibsen forventer, at Forligsinstitutionen, der har til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at afslutte overenskomster uden arbejdsretlige konflikter, skal spille en rolle.

- Det kommer nok til at køre videre ovre i Forligsinstitutionen. Der vil forligskvinden spørge parterne, om de vil prøve selv endnu en gang - og det vil de formentlig sige ja til.

- Hvis der så kommer endnu et sammenbrud, så er det Forligsinstitutionen, der tager over, siger Flemming Ibsen.