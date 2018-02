Ghettoområde: Dobbelt straf for mindre kriminalitet løser ikke noget

I et nyt udspil på ghettoområdet foreslår justitsminister Søren Pape (K), at der skal kunne gives dobbelt straf til personer, der udøver kriminalitet i et ghettoområde.

Men ikke bare er det på kant med principperne i et retssamfund, det er også den forkerte måde at gribe problemet an på. Det mener Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening, som blandt andet omfatter Gellerupparken, der er opført på regeringens liste over ghettoområder.

- Lige den idé er vi langt fra sikre på rammer inden for skiven. Den fordobling af straffen for - som vi forstår det - mindre kriminalitet, tror vi ikke løser problemet.

Fakta: Her er regeringens liste over ghettoområder

- Det vil især ramme helt unge, der måske er på vej ind i en bande eller ud i kriminalitet. Jeg mener ikke, at det, de har brug for, er at blive kriminaliseret yderligere. De skal hjælpes til at komme væk, siger Keld Albrechtsen.

Han er skeptisk over for, at hans medlemmer pludselig skal kunne få dobbelt straf i forhold til andre borgere i Danmark. Det strider imod det grundlæggende retsprincip, at alle er lige for loven.

Jurist: Dobbeltstraf i ghettoer er udansk

- Selve idéen, at man tager bestemte områder ud og indfører særlig strafferet i de områder, er meget betænkelig.

- Med tanke på, at den kriminalpræventive effekt er lille, og at man rykker ved retssikkerheden, mener vi ikke, at det er en god idé, siger Keld Albrechtsen.

Han noterer sig samtidig, at der er meget nybyggeri på vej i Brabrand. Og forventer, at udsigten til dobbelt straf nok ikke er noget, der sender boligpriserne eller investeringslysten op.

- Der er problemer herude, og sidste år var der mange skyderier som følge af hård bandekriminalitet. Og det gav en kraftig og helt nødvendig politiindsats.

- Bandekriminaliteten må ikke bagatelliseres. Så der er behov for en særlig indsats. Men lige dette redskab synes vi ikke rammer, hvor der er brug for det, siger Keld Albrechtsen.

Overblik: Sjette ghettoplan siden 1994 er på trapperne

Brancheorganisationen BL Danmarks Almene Boliger opfordrer til at have permanent tilstedeværende politi og frygter ikke en stemplende effekt ved indførelse af strafzoner, der gælder for alle, der begår kriminalitet i zonen.

- Hvis det indføres for alle, uanset om man bor i området eller ej, kan det virke fremmende for trygheden at have en skærpet straf i området, siger Bent Madsen, direktør i BL.