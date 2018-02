Syv Hereford-kalve fundet døde - er det mon en ulv, der står bag?

Eksperter fra Naturstyrelsen er på vej til Nordjylland for at undersøge et potentielt ulveangreb. Det skriver DR Nordjylland.

Ifølge medier fandt en kvægavler fra Sindal vest for Frederikshavn søndag syv døde Hereford-kalve, der er dræbt og delvist ædt.

Det sker, efter at det i januar blev bevist, at der er en ulv nord for Limfjorden. Der skulle være tale om en hanulv.

Tidligere i år blev 21 får i Vestjylland dræbt og ædt af ulve. Sagerne har fået Vestjysk Landboforening til at reagere.

Danske fåreavlere i opråb efter nye ulveangreb: »Hvor mange lig skal der på bordet?«

- På borgermødet i Holstebro i januar lovede ministeren (Esben Lunde Larsen (V), red.), at ulven kunne reguleres dér, hvor den er et problem.

- Og hvis de gentagne angreb på får i den vestjyske ulvezone ikke er et problem, så ved jeg ikke, hvornår det nogensinde bliver det, skriver formand for foreningen Søren Christensen i en kommentar.

Ifølge Miljøstyrelsen må man "regulere" ulve, der er såkaldte problemulve. Den betegnelse dækker over ulve, der eksempelvis ikke er sky, er syg af rabies eller angriber husdyr på trods af foranstaltninger for at undgå det.

"Regulering" af en sådan ulv skal ske via Miljøstyrelsen.

- Om det drejer sig om en eller flere problemulve, må dna-prøverne kunne fortælle.

Ulven slog til i Holstebro - dræbte 21 får bag hegn

- Men for de vestjyske husdyrholdere handler det om, at der gøres noget ved problemet, inden får, kvæg og heste for alvor skal på græs i de kommende måneder, skriver Søren Christensen.

Efter 200 års fravær vendte ulven tilbage til Danmark i 2012. Der er nu flere kobler i Danmark.

Ulven er vandret ind fra Østeuropa gennem Tyskland. Ulven er fredet.