Ulven slog til i Holstebro - dræbte 21 får bag hegn

Det var en ulv, der i begyndelsen af februar sneg sig ind i en vestjysk fåreindhegning og tog for sig af varerne.

Det har dna-prøver nu slået fast, skriver Miljøstyrelsen fredag.

Dyrene hørte til hos Storålam ved Holstebro, hvor man ved flere tidligere lejligheder har haft problemer med sultne ulve. Ved angrebet i februar døde 21 får.

Fårene befandt sig bag en ulvesikret indhegning, men ifølge ministeriet var indhegningen blevet ødelagt af krondyr. Der er siden angrebet blevet bestilt såkaldte hegnsvogtere - elektroniske kasser, som kan varsle husdyrholderen i tilfælde af, at der er fejl på hegnet.

Historien melder ikke noget om, hvilken specifik ulv der stod bag.

I 2017 rykkede myndighederne 95 gange ud til døde dyr for at undersøge, om gerningsmanden var en ulv. Der blev registreret mindst 20 ulveangreb.

Den første ulv, der havde betrådt dansk jord i 200 år, blev fundet død i Thy i 2012. I fjor kom det frem, at en han- og en hunulv - det såkaldte Ulfborg-par - havde dannet par og fået ulvehvalpe i Vestjylland.

Man vurderer, at mindst seks af de otte ulvehvalpe fortsat er i live.

Derudover strejfer en hanulv rundt i Nordjylland. Den stammer fra et kobbel ved Hamborg, 450 km fra Nordjylland, og lader til at være vandret til via Vesthimmerland i november 2017.

Ulven er fredet i kraft af et EU-direktiv. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sagde dog i januar til Jyllands-Posten, at der kan være behov for at regulere ulven, »hvor der sker angreb på husdyr, og hvor den skaber frygt både hos mennesker og dyr«.

Miljøstyrelsen har også netop fået svar på to andre dna-prøver fra angreb i januar, hvor hhv. en kalv og to får blev nedlagt. Her lyder resultatet dog, at hunde stod bag angrebene.

Herunder kan du se, hvor ulvene med sikkerhed har opholdt sig, og hvor de forventes at slå sig ned.