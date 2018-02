Danske fåreavlere i opråb efter nye ulveangreb: »Hvor mange lig skal der på bordet?«

»Hvis 21 sønderflænsede får ikke er nok, hvor mange lig skal der på bordet, før en ulv kan betegnes som ”problemulv” og dermed skydes?«

Det spørgsmål stiller Bjarne Wohlfahrt på vegne af Landsforeningen Dansk Fåreavl, hvor han er formand.

Det sker efter, at Miljøstyrelsen fredag ved hjælp af dna-prøver kunne konstatere, at det var en ulv, som i begyndelsen af februar dræbte 21 får ved Holstebro.

Fårene befandt sig bag såkaldt ulvesikret indhegning. Men ifølge ministeriet var indhegningen blevet ødelagt af krondyr, hvilket havde sikret ulven fri adgang til fårene.

»At ulvesikkert niveau desværre ikke samtidig forhindrer, at for eksempel kronhjorte gentagne gange vælter hegnet, kan jo kun få en til at stille spørgsmål ved definitionen af ulvesikkert hegn i en verden, hvor andre dyr også færdes,« lyder det fra Dansk Fåreavl i en pressemeddelelse.

Ulven slog til i Holstebro - dræbte 21 får bag hegn

Der er siden ulveangrebet i Holstebro blevet bestilt såkaldte hegnsvogtere - elektroniske kasser, som kan varsle husdyrholderen i tilfælde af, at der er fejl på hegnet.

Men det er ikke nok, mener man hos Dansk Fåreavl, hvor man vil have kigget nærmere på den såkaldte ulveplan, som man fra foreningens side kalder en »narresut«.

Som reglerne er i dag må en ulv nemlig kun skydes, hvis den gentagne gange har angrebet sikrede husdyr. Det kræver desuden en tilladelse fra Naturstyrelsen, før man retter sigtekornet mod ulven.

»Som fåreavlere bliver vi meldt til politiet, hvis et får ses halte, og der idømmes rask væk bøder for den slags grove dyremishandling,« påpeger formand Bjarne Wohlfahrt og fortsætter:

»Hvis en ulv bliver dømt til bortskydning, indeholder ulveplanen detaljerede regler for blandt andet, hvilken ammunition der skal bruges for at sikre, at ulven aflives på en dyreetisk forsvarlig måde. Men når ulven bliver sulten, så er alle regler om dyremishandling over for vores dyr sat ud af kraft.«

Se forskernes kort: Her kan der komme nye ulvekobler i Danmark 5-10 områder i Jylland vil de kommende år få et ulvekobbel.

Hos foreningen mener man ikke, at der kan herske meget tvivl om, at man i Holstebro havde gjort, hvad man kunne for at holde ulven væk fra fårene.

Således skulle hegnet altså have levet op til de officielle krav med støtte fra Miljøministeriet, som man løbende havde været i dialog med.

At angrebet i Holstebro angiveligt ikke har kunnet give den pågældende ulv prædikatet "problemulv" er man hos Dansk Fåreavl uforstående over for.

Det er i kraft af et EU-direktiv, at ulven er fredet herhjemme. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sagde i januar til Jyllands-Posten, at der kan være behov for at regulere ulven, »hvor der sker angreb på husdyr, og hvor den skaber frygt både hos mennesker og dyr«.

I 2017 rykkede myndighederne 95 gange ud til døde dyr for at undersøge, om gerningsmanden var en ulv. Der blev registreret mindst 20 ulveangreb.