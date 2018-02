Landbrug og Fødevarer: Det skal være obligatorisk for restauranter at tilbyde deres gæster en doggybag

Danskerne er de senere år blevet bedre og bedre til at minimere deres madsplid i husholdningen - godt hjulpet på vej af diverse madspilds-apps og hjemmesider.

Anderledes kritisk står det dog til i restaurationsbranchen, hvor størstedelen af den mad, som gæsterne levner på deres tallerkner, ryger direkte i skraldespanden.

Står det til erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, der bl.a. repræsenterer danske fødevarervirksomheder og landmænd, skal det nu væres slut.

Den vil gøre det obligatorisk for alle danske restauranter at tilbyde deres gæster en såkaldt doggybag, så kunderne kan tage den mad, de ikke spiser, med hjem. Det foreslås i et nyt udspil, der har fået det mundrette navn Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge.

»Hvis doggybags bliver et obligatorisk tilbud på restauranterne, ville der være mange flere som ville tage imod tilbuddet, og så ville maden i stedet for at havne i skraldespanden havne hjemme i køleskabet og blive til en del af madpakken næste dag,« siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, til DR.

En undersøgelse fra Gallup i 2012 viste, at kun 12 procent af alle danskere har spurgt efter en doggybag på en restaurant. Samtidig viste den, at langt over halvdelen af danskerne ville tage imod en doggybag, hvis tjeneren selv tilbød at lave den.

Ifølge Landbrug og fødevarer er der stor forskel på selv at bede om én - og at få tilbudt én.

»Det ligger ikke i den danske kultur at spørge, om man må få sine rester med hjem, men vi tror, at hvis man spørger danskerne, ville flere sige ja tak og tage deres rester med hjem, siger Karen Hækkerup.

I det nye udspil foreslår Landbrug og Fødevarer også, at alle plastikposer senest i år 2030 skal være udfaset af detailhandlen, og at der skal opfindes et nyt EU-system, der gør at man kan måle madspild.