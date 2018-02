Ny kortlægning af unge på genopdragelse i udlandet Hvert år sendes mindst 100 unge ud af landet

Den hidtil mest omfattende kortlægning af genopdragelsesrejser viser, at der hvert år er mindst 100 unge med ikkevestlig baggrund, der sendes på lange ophold i udlandet – bl.a. fordi forældrene ikke er integreret i det danske samfund.

I rapporten oplyser kommunerne, at der fra den 1. august 2015 til efteråret 2017 har været 204 tilfælde af udlandsophold på mere end en måned. I 130 af sagerne vurderer kommunerne, at det har negative konsekvenser for den unge – oftest ved at det går ud over skolegang, sprogkundskab eller trivsel.

En faglig konsulent i Københavns Kommune siger, at det »er nogle unge, der ofte kæmper med det faglige, som ikke er vant til at tale dansk derhjemme, og som kommer tilbage og skal indhente det, de i forvejen er bagud«.

Mange af disse unge har enten traumer, depression eller endda PTSD. Det er følelsen af at blive svigtet af sine egne forældre. Anita Johnson, direktør i Red Safehouse

Københavns Kommune har desuden siden januar 2015 registreret 580 tilfælde, hvor børn ikke er mødt i skole efter en ferie. Sagerne om genopdragelsesrejser fordeler sig på 33 kommuner, hvoraf halvdelen vurderer, at opholdene typisk varer op til tre måneder – ofte i form af forlængede sommerferier. To kommuner vurderer, at den unge er væk i mere end et år.

Jasmin Osman blev sendt på genopdragelse: »Det var et set-up. Det var min far« Ny kortlægning viser, at de såkaldte genopdragelsesrejser varierer fra få måneders forlænget ferie til flere år med vold og indespærring.

Opholdets længde er ikke afgørende for konsekvenserne, forklarer Anita Johnson, direktør i Red Safehouse, et opholdssted for unge, der er i konflikt med familien:

»Mange af disse unge har enten traumer, depression eller endda PTSD. Det er følelsen af at blive svigtet af sine egne forældre. Nogle kan klare det i flere år, andre i få måneder. De unge kan have meget svært ved at have tillid til voksne efter en sådan rejse.«

I rapporten fortæller kommunerne, at de ofte ikke kender til planer om genopdragelse, før familien er rejst, og at man har svært ved at hjælpe, når de unge er i udlandet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) varsler et indgreb over for forældrene samt bedre muligheder for kommunerne til at hjælpe de unge. Det vil indgå i et udspil, der skal bekæmpe parallelsamfund.