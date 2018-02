Ekspert: »Virkelig skuffende at Fyn igen blev forbigået af Michelin«

Danmark fik mandag to nye Michelinrestauranter, nemlig Restaurant MeMu i Vejle og Restaurant Jordnær i Gentofte. Desuden fik den københavnske restaurant Kadeau en ekstra stjerne og har nu i alt to Michelin-stjerner. Det blev afsløret, da Michelin offentliggjorde deres spiseguide for de nordiske lande på Københavns Rådhus.

Men Danmark har grund til at være en smule fornærmet over aftenens stjernehøst, mener Jesper Uhrup Jensen, der er chefredaktør på madmagasinet Gastro.

Danmark har nu 26 Michelin-restauranter

»Det skuffer mig især, at Fyn igen i år blev forbigået af Michelinfolkene. Der er flere steder på Fyn, som afgjort havde været en stjerne værdig, f.eks. Falsled Kro i Millinge eller The Balcony i Odense. Vi fik alt i alt for få stjerner, men det gør vi jo hvert år,« siger han.

Jesper Uhrup Jensen mener, at Michelinuddelingen i høj grad er et lotterispil, hvor det ikke nødvendigvis er de bedste restauranter, der får en stjerne.

Vejle fik sin første Michelin-stjerne

»Dem, der har fået stjerner i år, er dem, der er blevet trukket ud denne gang, og det er jo ikke en helt fair måde at gøre det på. Men man skal huske på, at Michelin er et privat firma, der kan gøre, hvad det vil, og at det for dem handler ligeså meget om at promovere sig selv, som det handler om at hylde kokkene,« siger han.

Det kom f.eks. bag på mange folk i restaurationsbranchen, at restauranten Barr, der er åbnet i Nomas gamle lokaler i København, ikke fik en Michelin-stjerne. De fleste eksperter havde forudset, at restauranten var selvskrevet til en stjerne, men sådan gik det ikke.

»Det viser jo bare, at det er formålsløst med alt det gætteri,« siger Jesper Uhrup Jensen, der dog synes, at de tre nye stjerner, som Danmark erhvervede sig mandag, var meget fortjente.

Det vidste du måske ikke om Michelin: Stjerner gives hverken for servicen eller toiletterne - kun for maden I eftermiddag præsenterer Michelin dette års guide for de nordiske lande. Her er alt du skal vide om uddelingen.

»MeMu i Vejle havde jeg slet ikke set komme. Det var en dark horse, der kom direkte ind fra siden, og det er jo ret morsomt. Men Jordnærs stjerne var ikke så overraskende, vi vidste godt at de havde haft besøg af Michelin flere gange, og det er ofte et godt tegn,« forklarer han.

Han mener også, at Kadeaus anden stjerne er et lille klap på skulderen til gastronomien i provinsen, da restauranten oprindelig startede på Bornholm.

Danmark har nu 26 Michelin-restauranter

Det var fjerde gang, at Michelin udgav en guide til de nordiske lande, og herunder kan du se et kort over alle Danmarks Michelin-stjerner.