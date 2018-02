Historiker om Prins Henriks bisættelse: Det er et klart brud med traditionen

Prins Henriks bisættelse og den efterfølgende spredning af asken bryder med traditionen inden for kongehuset.

Det siger lektor Sebastian Olden-Jørgensen, Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet.

- Det er meget usædvanligt og et klart brud med traditionen. Men det ligger jo fuldstændig i forlængelse af den protest mod hans rolle ved dronningens side, som prægede ham de senere år, siger han.

Kongehuset har meddelt, at prins Henrik skal kremeres. Han bisættes ved en mindre ceremoni tirsdag 20. februar i Christiansborg Slotskirke.

Herefter skal asken dels spredes i havet, dels nedsættes i en urne i den private del af slotshaven.

Det er ifølge Sebastian Olden-Jørgensen helt atypisk, at kongelige kremeres. Løsningen med spredningen af asken er ifølge historikeren også "meget usædvanlig".

Meldingen skal ifølge historikeren ses på baggrund af beskeden fra hoffet sidste år om, at prinsen ikke ønskede at blive begravet side om side med sin hustru i Roskilde Domkirke.

Når det ikke er al asken, der spredes på vandet, kan det ifølge Sebastian Olden-Jørgensen ses som en slags indrømmelse til familien.

- Her deler man asken og lader en del af den nedsætte i en urne i slotshaven. Det er en slags indrømmelse. Det er et hensyn til familien, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Prinsen har angiveligt ikke haft noget ønske om en statsbegravelse.

Det er ifølge historikeren en "logisk konsekvens" af prinsens valg.

- Når han nu var en slags pensionist og ikke ville være med til de officielle sider af kongehusets liv de senere år, så skal han selvfølgelig heller ikke have en statsbegravelse, siger han.

Det overrasker historikeren, at den lukkede kiste med prinsen stilles frem i Christiansborg Slotskirke til offentligt skue.

Det ville man normalt forbinde med en statsbegravelse, siger han.

- Han har jo haft meget præcise ønsker om sin bisættelse, og de er jo i konflikt med, hvad kongehuset og befolkningen ønsker og ville finde naturligt.

- Her har man fundet et sted, hvor man har kunnet tage et hensyn til offentligheden, og hvor befolkningen kan komme og give udtryk for deres følelser og deres respekt, siger Sebastian Olden-Jørgensen.