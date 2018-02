Bedemand søgte kistebærere på Facebook: Over 20 brandmænd har meldt sig til bisættelse

Frem til sin død i sidste uge var Ove muligvis Danmarks største fan af brandmænd.

Ove havde downs syndom og boede på en institution i Søborg. På sit værelse havde han indrettet sig med billeder og plakater af brandmænd og brandbiler på alle flader. På hylderne holdt hans store samling af udrykningskøretøjer parkeret.

Det var det syn, der mødte bedemand Zofiia Rose fra Begravelses Service, da hun besøgte personalet og familien efter hans død og fik lov at se hans omgivelser. Hun kunne godt mærke, at der var nødt til at ske noget særligt.

»I samtalen med familien og det skønne personale slog det mig pludselig, at vores ene rustvognschauffør er brandmand. Jeg sagde, at jeg nok skulle sørge for, at han mødte op i sin dragt. Da det kom frem, at der ikke rigtig var stærke mænd til at bære kisten, var jeg ikke i tvivl, da jeg sagde højt, at jeg nok skulle sørge for seks brandmænd,« siger hun.

»Der fandtes ikke andre måder at få Ove ud af den kirke på. Så græd alle.«

Zofiia Rose kontaktede de lokale brandstationer. De havde dog et regelsæt, der betød, at de ikke måtte slå en efterspørgsel op internt. Derfor satte bedemanden sig mandag formiddag til tasterne og satte ord på Ove og den helt særlige situation, som betød, at hun nu havde brug for seks brandmænd.

»Det bedste i Oves liv var, når han fik lov til at se en brandbil køre på gaden og ind imellem endda fik lov til at komme tæt på dem og på de fine brandmænd. Så var lykken gjort i Ove, og han kunne tale om det uafbrudt i uger bagefter. Han var ikke til at skyde igennem! Og sådan var det fra han var helt lille, og til han tog sit sidste åndedrag i sidste uge,« skrev hun blandt andet på Facebook.

Tre timer senere havde 10 brandmænd meldt sig til tjeneste. Tirsdag strømmer det stadig ind med henvendelser fra hele landet, og opslaget er blevet delt over 270 gange. Helt fra Silkeborg og Fredericia tilbyder folk deres hjælp.

»Det er meget rørende. Jeg har lige siddet i bilen og tudet igen. 20-25 brandmænd har meldt sig nu, og der kommer frivillige brandmænd, og Beredskab Øst har lovet at holde med sin brandbil udenfor, hvis den ikke er ude til udrykning,« fortæller hun.

Oves bror, Michael, som ikke ønsker deres efternavn i medierne, siger, at bisættelsen bliver helt i Oves ånd.

»Jeg må indrømme, at jeg blev lidt chokeret over, at der var så stor respons. Men jeg har læst opslaget, og det er noget, der griber fat i en. Ove har været på besøg på stort set samtlige Falck-stationer i området. Han var så glad for brandmænd. Det kunne ikke være anderledes,« siger han til Jyllands-Posten.

Ove var et særligt menneske, og der skulle en særlig begravelse til, siger Zofiia Rose. Det er ikke første gang, hun skaber en bisættelse ud over det sædvanlige.

»Jeg synes, man skal hylde det levede liv. Derfor prøver jeg at få menneskets dna med ind i bisættelsen og sørge for, at den passer til personligheden,« siger hun.

Ove blev 47 år. Hans bror ønsker at holde begravelsen privat for familien og personalet fra institutionen, hvor Ove boede i 30 år, samt paraden af brandmænd. Derfor bliver tidspunktet og stedet for bisættelsen ikke offentliggjort.