Fisker har gjort sensationelt dyrefund i Øresund: »Jeg troede ikke mine egne øjne«

Garnfisker Søren Jakobsen fra Helsingør spærrede øjnene op, da han for nylig fik en noget anderledes fangst i nettet.

Pecten maximus Den store kammusling kan blive op til 17 cm

Lever normalt på 15-35 meters dybde, hvor den ligger nedgravet i gerne grovkornet sandbund med den flade side opad

Muslingen har, når den er åben og filtrerende, tre rækker af tentakler og 30-40 øjne, som tydelig ses som små "perler" Kilde: Øresundsakvariet

Det viste sig nemlig, at han havde fanget en 15 cm stor kammusling med det videnskabelige navn Pecten maximus.

Fiskeren havde aldrig før set sådan en musling i Øresund. Han valgte derfor at tage kontakt til Øresundsakvariet.

Ifølge akvariets oplysninger er den type musling da også uhyre sjælden i Øresund. Faktisk menes den kun at være blevet fanget ganske få gange der.

»Jeg troede faktisk ikke mine egne øjne, da jeg så den første gang, og i starten troede jeg faktisk, at Søren (garnfiskeren, red.) lavede sjov med os. Normalt finder vi kun denne art musling dybt inde i de svenske og norske fjorde og på grus og sandbundsfladerne i det nordlige Kattegat, og vi har aldrig observeret denne store art kammusling i Øresund,« lyder det fra Jens Peder Jeppesen, der er marinebiolog samt akvarie- og museumschef ved Øresundsakvariet, i en pressemeddelelse.

Jens Peder Jeppesen kalder således fundet for en »sensation«.

Fiskeren samt akvariet har besluttet at holde den præcise position, hvor kammuslingen blev fundet, hemmelig. I hvert fald indtil en dykker har inspiceret området for at undersøge, om der skulle være en større banke (forhøjning på bunden af havet, red.) i området, som man endnu ikke kender til.

»Det kunne være rigtigt spændende, hvis vi opdagede og kunne være i stand til at filme en stor ”koloni” af disse muslinger i Øresund. Det ville i bekræftende fald være første gang nogensinde,« lyder det fra Jens Peder Jeppesen.

På billedet kan man ane kammuslingens mange øjne. Foto: Kasper Nyberg/Øresundsakvariet

Den store kammusling blev fanget i slutningen af januar og kan for tiden opleves hos Øresundsakvariet, hvor den er placeret i et karantæneakvarium. Fra om med vinterferien - uge 7 - vil den blive udstillet i et såkaldt temavægsakvarie.