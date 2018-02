Antidepressiv medicin kan medføre alvorlige bivirkninger og i sjældne tilfælde selvmordstanker og -forsøg blandt unge, og det bør derfor være psykiatere, som diagnosticerer og bestemmer, om der skal gives piller eller ej, lyder det fra eksperter.

Men sådan er det ikke altid.

5.560 unge mellem 18 og 24 år fik udskrevet deres første recept på antidepressive lægemidler i 2016. I godt halvdelen af tilfældene, 54,7 pct., var det den praktiserende læge, der udskrev medicinen, og det får nu både psykiatere og læger til at råbe op.

»Selvfølgelig bør der foregå en grundig undersøgelse hos en speciallæge. Men problemet er, at der er for få speciallæger i psykiatri, og der kan derfor være lang ventetid,« siger Poul Videbech, professor i klinisk psykiatri.

Netop lang ventetid var årsagen til, at en praktiserende læge i oktober sidste år udskrev antidepressiv medicin til 19-årige Rasmus Toke Burchardt fra Skive. 18 dage senere begik han selvmord. I Region Midtjylland – hvor Skive ligger – er ventetiden til en privatpraktiserende psykiater i snit 35 uger.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, efterlyser et kapacitetsmæssigt løft af psykiatrien:

»Det er politisk vedtaget, at det er en psykiateropgave at behandle de unge med depression. Men år ud og år ind har vi som praktiserende læger siddet med denne problemstilling – at vores patienter med psykiatrisk lidelse i mange dele af landet bare ikke kan få en rettidig specialistvurdering, hvilket er politikernes ansvar. Og depression er altså en potentielt farlig tilstand, som bør behandles i tide,« siger han og kalder det »forstemmende, at psykiatrien stadig er så overset og underprioriteret.«

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erkender, at psykiatrien er udfordret.

»I løbet af i år vil vi fra regeringen præsentere en samlet plan for psykiatriens udvikling, så vi kan løfte området,« skriver hun i en mail.