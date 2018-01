Danskernes ”tryghedshul” skal lukkes: Private, virksomheder og det offentlige sikrer sig mere end nogensinde

Der er aldrig blevet brugt flere penge på vagter og alarmer end sidste år. Fra 2009 til 2013 var det småt med udviklingen i vagt- og sikkerhedsbranchen, men siden 2013 er beskæftigelsen i branchen steget med 28 pct., mens omsætningen er steget med 31 pct.

Den udvikling har baggrund i en utryghed blandt danskerne og en fornemmelse af, at politiet ikke kan løse de opgaver, det burde, mener branchen, Politiforbundet og en række af Folketingets retsordførere. De taler om et ”tryghedshul”, som private, virksomheder og offentlige institutioner søger at dække med private vagt- og sikkerhedsordninger.

Vi nærmer os en selvtægtstankegang, og der er en risiko for, at opgaver, der kun kan og kun skal varetages af politiet, pludselig bliver udført af vagt- og sikkerhedsvirksomheder. Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet Vi nærmer os en selvtægtstankegang, og der er en risiko for, at opgaver, der kun kan og kun skal varetages af politiet, pludselig bliver udført af vagt- og sikkerhedsvirksomheder.

»Det kan godt være, at vi har været lidt for hurtige med vores politireform, herunder afskaffelsen af landbetjente, nærpolitistationer og lignende. For der er ingen tvivl om, at de centralt placerede politifolk, som er effektive til efterforskningen, efterlader et tryghedshul,« siger retsordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen.

Direktør for brancheforeningen Sikkerhedsbranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, mener også, at utryghed spiller en rolle, når vagt- og sikkerhedsbranchen vokser.

»Når man oplever, at politiet ikke kommer efter et indbrud, eller at arbejdsmiljøet flere steder er blevet mere barskt, så reagerer man og finder en privat løsning,« siger han.

Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, kalder udviklingen for »sindssygt skræmmende«.

»Vi nærmer os en selvtægtstankegang, og der er en risiko for, at opgaver, der kun kan og kun skal varetages af politiet, pludselig bliver udført af vagt- og sikkerhedsvirksomheder,« siger han.

Udviklingen skyldes ifølge Ole Knudsen, adm. direktør i sikkerhedsvirksomheden G4S, en mentalitetsændring i Danmark, der ikke længere er en »go-happy-nation«.

Private vagtfirmaer: Vi kan hjælpe politiet

»Tilgangen starter hjemme, hvor man sikrer privaten mod indbrud og computeren mod hacking, og den går videre i virksomhederne,« siger Ole Knudsen.

Professor ved Aarhus Universitet og ekspert i tillid, Gert Tinggaard Svendsen, gør opmærksom på, at den sociale tillid i Danmark generelt er høj, men at »en voksende vagt- og sikkerhedsindustri bør være en alarmklokke, for det er et udtryk for, at der er noget galt«.