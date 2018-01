Den danske topmodel Sille Lundquist er død - blev 47 år

Den tidligere danske topmodel Sille Lundquist døde søndag i en alder af 47 år.

Det fortæller hendes ene datter Anouska Lundquist på Facebook.

»Jeg kunne ikke være mere stolt over, at Sille Kornum Lundquist er min mor, og at jeg er hendes datter, og jeg synes, at jeg er den heldigste person i hele verden at have fået lov til at bruge så meget tid og fået så mange fede minder med hende,« skriver datteren.

Sille Lundquist var aktiv som model i 11 år og tilbragte seks af dem i rampelyset i Milano, Paris og New York, inden hun gjorde Danmark til sin faste base. Hun har arbejdet for mærker som Triumph, Nivea og Femilet, ligesom hendes ansigt har prydet store modemagasiner som Elle.

Sille Lundquist, da Jyllands-Posten mødte hende til et interview i Aarhus i 2001. Foto: Klaus Gottfredsen

Hun har i flere interviews berettet om sin vilde karriere med berømmelse, fester og en omgangskreds med verdensstjerner som Sylvester Stallone, Oliver Stone og Woody Harelsson. Men amerikanerne i branchen var overfladiske, og til sidst måtte hun væk fra New York, fortalte hun, da Jyllands-Posten mødte hende i 2001.

Hun var drevet af en trang til fordybelse og en undren over livet, og det fik hende til at tage en bachelor i filosofi - uden helt at vide, hvad hun ville bruge den til.

»Jeg var ved at blive sindssyg over det der pissehamrende overfladiske liv, så jeg var begyndt at tage kurser i filosofi og skulptur på NYU. Jeg har altid elsket at læse franske eksistentialister og drikke rødvin og tale om meningen med livet hele natten, og det havde jeg brug for mere af. Så jeg tog hjem, og begyndte at læse filosofi på Københavns Universitet. Og fortsatte samtidig arbejdet som model,« sagde modellen i august 2016 i et af sine sidste store interviews til magasinet Psykologi.

Sille Lundquist, da hun i 1999 gik velgørenhedsshow for designeren Isabelle Kristensen på Hotel D'Angleterre. Foto: Ritzau/Mads Winther

Senere i karrieren prøvede hun kræfter som coach og forfatter.

Sille Lundquist har på sociale medier været åben omkring, at hun fik behandling for kræft. Dødsårsagen er dog ikke kendt.

Hun efterlader sig sin mand og to døtre.